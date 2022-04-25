「新北水岸青輕騎」體驗美景 實體活動加碼抽iPhone 13

新北河濱公園不僅有水岸美景，也有全長210公里的河濱自行車道，新北高灘處推廣5月21日「新北水岸青輕騎」活動，民眾可體驗二重環狀線車道的獨特魅力，現在報名（https://velodash.page.link/uK9e）還有機會將大獎iPhone 13帶回家。

高灘處說明，「新北水岸青輕騎」即日起開放線上報名，凡是參加 5月21日實體活動的民眾，只要完成活動報名，並且當天準時前往，就可以參加現場抽獎，獎項包含iPhone 13（1名）、高級自行車（1名）、連鎖超市禮券（10名）等多項好禮。

高灘處指出，實體活動以新北大都會公園的熊猴森樂園旁草地作為起點，在全長20公里路線內，精選多處拍照打卡點及6處寓教於樂的遊戲闖關點，參加者依指定任務完成闖關及拍照打卡，就能獲得完騎證書、帆布托特袋、能量棒等完騎禮。

此外，實體活動當天出示報名完成資訊，並在指定租借站使用FunBike Maji APP辦理租車，即可享有原地借還五折優惠，甲租乙還八折優惠，包含成蘆站、辰光站、二重站、忠孝站、華江站及新月站。