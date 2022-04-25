快訊

不怕白跑！快篩試劑、口罩酒精哪裡買？ 2超商App＋LINE熱點教你輕鬆查

每天30分鐘強化心肺！專家教居家能做的有氧運動增強免疫力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「新北水岸青輕騎」體驗美景 實體活動加碼抽iPhone 13

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
羊咩咩的家為親子們提供愛護小動物的好去處。圖／新北高灘處提供
羊咩咩的家為親子們提供愛護小動物的好去處。圖／新北高灘處提供

新北河濱公園不僅有水岸美景，也有全長210公里的河濱自行車道，新北高灘處推廣5月21日「新北水岸青輕騎」活動，民眾可體驗二重環狀線車道的獨特魅力，現在報名（https://velodash.page.link/uK9e）還有機會將大獎iPhone 13帶回家。

高灘處說明，「新北水岸青輕騎」即日起開放線上報名，凡是參加 5月21日實體活動的民眾，只要完成活動報名，並且當天準時前往，就可以參加現場抽獎，獎項包含iPhone 13（1名）、高級自行車（1名）、連鎖超市禮券（10名）等多項好禮。

高灘處指出，實體活動以新北大都會公園的熊猴森樂園旁草地作為起點，在全長20公里路線內，精選多處拍照打卡點及6處寓教於樂的遊戲闖關點，參加者依指定任務完成闖關及拍照打卡，就能獲得完騎證書、帆布托特袋、能量棒等完騎禮。

此外，實體活動當天出示報名完成資訊，並在指定租借站使用FunBike Maji APP辦理租車，即可享有原地借還五折優惠，甲租乙還八折優惠，包含成蘆站、辰光站、二重站、忠孝站、華江站及新月站。

高灘處提醒，目前仍在疫情期間，出入人多的公眾場所時，請注意自身防護，平時也要養成勤洗手的好習慣，若有發燒或急性呼吸道症狀等身體不適情形，應主動通報 1922 防疫專線，依照指示就醫檢查。

位於蘆洲的長堤上，倚憑淡水河遠眺大屯山系美景。圖／新北高灘處提供
位於蘆洲的長堤上，倚憑淡水河遠眺大屯山系美景。圖／新北高灘處提供
大都會公園自行車道旁，處處可見令人驚艷的藝術作品。圖／新北高灘處提供
大都會公園自行車道旁，處處可見令人驚艷的藝術作品。圖／新北高灘處提供
新北高灘處推廣5月21日「新北水岸青輕騎」活動，歡迎民眾掃描QR Code報名。圖／新北高灘處提供
新北高灘處推廣5月21日「新北水岸青輕騎」活動，歡迎民眾掃描QR Code報名。圖／新北高灘處提供
成蘆橋附近的堤岸，河面遼闊，還能遠眺觀音山美景。圖／新北高灘處提供
成蘆橋附近的堤岸，河面遼闊，還能遠眺觀音山美景。圖／新北高灘處提供
重陽橋下除設有孩童遊樂設施，堤岸還有美麗的壁畫。圖／新北高灘處提供
重陽橋下除設有孩童遊樂設施，堤岸還有美麗的壁畫。圖／新北高灘處提供
大都會公園自行車道造型豐富，有的筆直、有的隨河道蜿蜒曲折，提供車友多樣選擇。圖／新北高灘處提供
大都會公園自行車道造型豐富，有的筆直、有的隨河道蜿蜒曲折，提供車友多樣選擇。圖／新北高灘處提供

新北 自行車 車道

延伸閱讀

鴻海鄭州廠防疫 滴水不漏

新北+1731 侯友宜：本月迄今居隔增2萬多人

中央明將開會討論居隔強度 侯友宜喊話新北可先做

北市將推醫護以篩代隔 新北：去年已實施

相關新聞

「新北水岸青輕騎」體驗美景 實體活動加碼抽iPhone 13

新北河濱公園不僅有水岸美景，也有全長210公里的河濱自行車道，新北高灘處推廣5月21日「新北水岸青輕騎」活動，民眾可體驗...

原物料漲 林口水資中心二期流標

新北市林口人口10年內增加5成，目前已超過12萬人，且繼續增長，林口水資中心第一期處理量已飽和，市府規畫6億3千萬元增建...

新北多處賞桐 三芝最密集

油桐花開，「五月雪」時節來臨。新北市三芝大坑溪上游、石碇淡蘭古道都有密集花海，深坑、土城、新店、瑞芳及樹林等地未來數周也...

圖利廠商？ 北市7泳池簽約後漲價

台北市公立游泳池5月1日開放，但巿議員鍾佩玲調閱資料發現，前港、克強等七處泳池將漲價近一倍，票價從60漲至110元，甚至...

「樂活樹林」鐵馬行連辦13年 吸引近千名車友參加

連辦13屆的新北市「樂活樹林」鐵馬行，今天下午湧入近千位車友熱情參與，在新北市副市長謝政達、新北市樹林區體育會理事長洪佳...

北市將推醫護以篩代隔 新北：去年已實施

台北市長柯文哲表示，台北市最慢就會先上路醫護人員、防疫人員以篩代隔。新北市衛生局長陳潤秋表示，這個方案類似於醫護專案，新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。