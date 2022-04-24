「樂活樹林」鐵馬行連辦13年 吸引近千名車友參加

連辦13屆的新北市「樂活樹林」鐵馬行，今天下午湧入近千位車友熱情參與，在新北市副市長謝政達、新北市樹林區體育會理事長洪佳君與新北市體育總會榮譽理事長黃志雄等人共同鳴笛聲中活力展開，現場還有抽獎活動，氣氛熱絡。

副市長謝政達表示，新北市府致力將新北地區特有的海岸線，建立成全國最長且舒適的自行車道，希望大家善用戶外可運動場地，提升自身免疫力，一起努力對抗疫情。也非常佩服樹林區體育會連續舉辦鐵馬行活動，充分響應環保又健康。

洪佳君表示，樹林鐵馬行一辦就是13年，從第1年開始響應環保，在每年的世界地球日開啟減塑運動，號召志趣相同的朋友們一起騎單車，接著陸續收到民眾們正面迴響，樹林體育會如同賦予環保、愛地球的使命。

洪佳君說，直至今日，許多車友帶著孩子們一同來樹林參加鐵馬行，沿路分享這片我們熱愛的土地，充滿「愛與富足」的景象。

黃志雄也說，新北是防疫居家照護的領頭羊，疫情這2年大家需要配合防疫規範戴著口罩運動，或許會感到不便與辛苦，期許大家面對疫情這個新常態，保有喜愛的運動，找到健康的新生活方式。

今天下午新北市樹林區艷陽高照，2022新北「樂活樹林」現場，大小車友們完全配合防疫規範，全程配戴口罩，個個雀躍參與神情令人叫好；所有參加者從鹿角溪人工溼地出發，現場氣氛熱鬧不已。

車友們表示，每年春季最期待的戶外運動活動就是「樂活樹林鐵馬行」，一騎就是幾十年，在這認識許多志同道合、熱愛鐵馬的朋友；還有車友說，能一同參加活動，騎著心愛的鐵馬與車友們暢遊河堤，是當今疫情中最奢侈又幸福的事情。