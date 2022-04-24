北市將推醫護以篩代隔 新北：去年已實施

台北市長柯文哲表示，台北市最慢就會先上路醫護人員、防疫人員以篩代隔。新北市衛生局長陳潤秋表示，這個方案類似於醫護專案，新北去年開始啟動，就是為了讓醫護人員在工作單位上繼續照顧病人，只要有接種完整疫苗跟篩檢，就可回到職場照顧病人。

陳潤秋指出，新北已經核准過非常多的專案，只要有護理師或是工作環境內有人確診，就會參考計畫允予核准，新北今天有3萬多個居家隔離個案，醫護人員要繼續在工作場域服務很重要，也已經跟中央提報防疫人員計畫，也以醫護人員專案比照，繼續在位子上防疫。

另外，柯文哲視察中山關懷中心時表示，系統上傳資料太慢。侯友宜表示，他一周前就到板橋、新莊衛生所了解狀況，也把問題當下跟CDC說明，現在有個關鍵，PCR上傳到健保快易通後到中央判定要1、2天，所以地方作業時序表會耽誤一點時間，但也沒有辦法在第一個時間，他看過上傳過程，上傳案件碰量量大時要等5分鐘。基層碰到很多困擾。

侯友宜說，他一周前請中央把居隔流程簡化，把上傳系統做好，如果沒法解決，至少先把訊息讓區公所、衛生所知道，可以啟動關懷，新北已經都在做。

侯友宜指出，新北在這段時間都已經自主應變，但系統狀況還是沒辦法解決，白天時系統延遲時間更長，甚至當機，系統要順暢要晚上10點以後，系統卡卡造成延遲跟民怨累積，案號必須要等中央判定才會有，目前中央已經聽到地方聲音，但能否解決他不清楚，防疫不分你我，大家都要負責，要把問題快速解決，如果可以更快解決就能解決民眾不安。