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首次單日破千人確診！北市+1027 4行政區破百例

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市今新增1027例本土，首次突破單日破千人確診。圖／北市府提供
台北市今新增1027例本土，首次突破單日破千人確診。圖／北市府提供

中央流行疫情指揮中心宣布，北市今新增1027例本土病例及25例境外移入，年齡介於未滿10歲至90多歲之間，476名男性，576名女性，今天4個區域萬華、大安、中山、文山，均超過100例，其他區域約35到92例之間。

北市今新增1027例本土，分別居住在萬華區159例、大安區106例、中山區104例、文山區101例、大同區92例、信義區90例、士林區81例、內湖區67例、中正區及北投區各66例、松山區60例、南港區35例。

北市衛生局說明，北市本土確診數首度突破單日千例，確診民眾切勿驚慌，如果是無症狀及輕症確診者，符合69歲以下無血液透析、無懷孕符合居家照護條件，且非65至69歲獨居者，可採用居家照護進行療養。

衛生局表示，居家照護有4點需注意。第一，一人一室，盡量與家人使用不同衛浴設備且不可離開房間，若需共用衛浴設備，每次使用完畢後都需用稀釋過的漂白水或酒精消毒。

第二，家中共用空間盡量開窗保持空氣流通，每天使用稀釋後的漂白水或酒精清潔經常觸摸的物體表面；

第三，確診者若要離開房間使用衛浴設備須戴口罩，同住者若有照護需求需進入確診者房間或接觸確診者，雙方也要戴口罩，並在照顧前後執行手部消毒。

第四，若有不適症狀緊急就醫，仍以119為優先，但也可預約防疫計程車、由同住親友接送或自行前往（步行、自行騎車或駕車），非緊急就醫需求可撥打北市聯醫各院區電話聯繫遠距醫療團隊評估。

北市今新增1027例本土，其中萬華、大安、中山、文山等4個行政區均超過100例。圖／北市衛生局提供
北市今新增1027例本土，其中萬華、大安、中山、文山等4個行政區均超過100例。圖／北市衛生局提供

新冠肺炎 COVID-19

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