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適合拍鬼片？蔡炳坤逛北投樂園 網驚：沒人鞦韆盪越快

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
為推廣無圍牆博物館，蔡炳坤介紹台北第一座兒童樂園，百年前誕生於北投的「北投兒童樂園」。圖／引用自蔡炳坤臉書
為推廣無圍牆博物館，蔡炳坤介紹台北第一座兒童樂園，百年前誕生於北投的「北投兒童樂園」。圖／引用自蔡炳坤臉書

四月兒童月接近尾聲，台北市副市長蔡炳坤今天在臉書介紹台北市第一座兒童樂園，不過一開始，蔡炳坤就在影片中介紹，逐漸沒落的北投兒童樂園被網紅戲稱「感覺適合拍鬼片」，所以他要破除迷思，但蔡體驗盪鞦韆後，眼尖網友聚焦，怎麼沒人的鞦韆越盪越快了。

為推廣無圍牆博物館，蔡炳坤介紹台北第一座兒童樂園，特別趁周末帶著小提琴到北投兒童樂園走走，蔡炳坤說，百年前誕生於北投的「北投兒童樂園」，是早期北投人泡完湯後，帶著孩子順道到公園享受親子同樂的樂園。樂園不僅有磨石子溜滑梯、盪鞦韆等，雖現在看來簡單樸實，但當時相當前衛新穎。

蔡炳坤也說，北投兒童樂園逐漸沒落，還有網紅戲稱這邊的設施有濃濃時代感，他就來幫大家破除迷思，親自體驗百年的溜滑梯，還有盪鞦韆，甚至知名樂團五月天的歌曲MV「好好 (想把你寫成一首歌)」都曾來此取景。

但因影片刻意製造時代感，不僅節奏慢，色調也讓人覺得毛毛的，副市長蔡炳坤體驗盪鞦韆後，影片聚焦沒有的盪鞦韆越盪越快......，果然吸引網友留言，這「最後的盪鞦韆....」「哈哈哈！感覺真的適合拍喔～」。

被網紅戲稱適合拍鬼片的北投兒童樂園，北市副市長蔡炳坤今天特別體驗樂園的溜滑梯，但眼尖網友紛紛留言問「這盪鞦韆......」。圖／引用自蔡炳坤臉書
被網紅戲稱適合拍鬼片的北投兒童樂園，北市副市長蔡炳坤今天特別體驗樂園的溜滑梯，但眼尖網友紛紛留言問「這盪鞦韆......」。圖／引用自蔡炳坤臉書

蔡炳坤 北投

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