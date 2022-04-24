適合拍鬼片？蔡炳坤逛北投樂園 網驚：沒人鞦韆盪越快

四月兒童月接近尾聲，台北市副市長蔡炳坤今天在臉書介紹台北市第一座兒童樂園，不過一開始，蔡炳坤就在影片中介紹，逐漸沒落的北投兒童樂園被網紅戲稱「感覺適合拍鬼片」，所以他要破除迷思，但蔡體驗盪鞦韆後，眼尖網友聚焦，怎麼沒人的鞦韆越盪越快了。

為推廣無圍牆博物館，蔡炳坤介紹台北第一座兒童樂園，特別趁周末帶著小提琴到北投兒童樂園走走，蔡炳坤說，百年前誕生於北投的「北投兒童樂園」，是早期北投人泡完湯後，帶著孩子順道到公園享受親子同樂的樂園。樂園不僅有磨石子溜滑梯、盪鞦韆等，雖現在看來簡單樸實，但當時相當前衛新穎。

蔡炳坤也說，北投兒童樂園逐漸沒落，還有網紅戲稱這邊的設施有濃濃時代感，他就來幫大家破除迷思，親自體驗百年的溜滑梯，還有盪鞦韆，甚至知名樂團五月天的歌曲MV「好好 (想把你寫成一首歌)」都曾來此取景。