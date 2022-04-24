北市將推以篩代隔 黃珊珊：下一步納入教職員等

台北市防疫人員將啟動「以篩代隔」，台北市副市長黃珊珊今天表示，符合資格對象包含關懷中心、警消、環保局等第一線同仁，下一步會再納入公共運輸、批發市場、學校教職員等。

台北市長柯文哲上午指出，北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）關懷中心等防疫人員最慢明天起實施「以篩代隔」，人員每天早上自主快篩，陰性就繼續上班。

黃珊珊視察內湖區關懷中心後接受媒體聯訪表示，中央本來就開放醫護「以篩代隔」，聯合醫院已開始實施，接著要開放的防疫人員包含關懷中心、衛生局、警消、環保局等負擔防疫重要工作的第一線同仁，大約有幾千人、都打過3劑COVID-19疫苗。

媒體詢問，將會需要多少劑快篩。對此，黃珊珊說，北市目前還有大約13萬劑庫存，中央還會派發10萬劑，市府也在準備採購，相信量能不是問題。

媒體追問，預計何時上路。黃珊珊回答，今天就會開始執行，下一步會再納入公共運輸、批發市場、學校教職員等，慢慢開放，因應將來新增確診數量爆發。

媒體再問，警消是人數最多的公務員，快篩試劑是否充足。對此，黃珊珊說明，有人確診才會有人被匡列居家隔離，才會有需要以篩檢代替隔離的問題，這與公務員人數無關。

對於台灣民眾黨立委蔡壁如在臉書（Facebook）發文呼籲中央流行疫情指揮中心停止沒有意義的報數記者會，黃珊珊表示，數字的確已經沒有特別意義，但記者會還是要召開，目的是說明未來作法，告訴民眾接下來會面對什麼，安定人心。