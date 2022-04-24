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天燈燒毀住處3年沒錢修 議員、平溪公所協調行善團進駐

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
議員劉美芳、陳儀君與平溪區長曾繁盛，協調行善團進駐修繕。圖／劉美芳提供
議員劉美芳、陳儀君與平溪區長曾繁盛，協調行善團進駐修繕。圖／劉美芳提供

平溪天燈既為當地帶來財源，卻會引發火災意外，三年前因天燈燒毁住處的70多歲老礦工胡先生，因生活清貧無法搬離住所也沒錢修繕，而新北市天燈自治條例如今僅通過一讀，仍躺在法規會中待審，因此國民黨議員劉美芳、陳儀君與平溪區長曾繁盛，昨協調行善團進駐修繕。

位於平溪區景安路三段胡宅，三年前因天燈燒毁與該處，造成胡宅整棟房子內部幾乎燒毁，雖然平溪區公所在2017年底推動「天燈永續發展計畫」，商請當地社區與商圈業者成立天燈永續發展基金，由店家自發性捐贈，用以賠償天燈致災損失，但基金無強制力店家繳納意願低，導致基金無法負擔修繕費用。

受災戶胡先生表示，火災的當天，剛好人在市區看醫生，所以免去被火災受困的危機，但回到家裡，發現屋況全部毁損，心裡就涼了一大截，多年來也一直住在半毀的房屋當中。經陳情後，經過議員這幾年協助，順利地讓房子開始修繕。

受災戶胡小姐也盼平溪天燈自治條例能盡速通過，未來能夠針對受災戶，快速地協助修繕，當地人不反對觀光的發展，但是安全的配套也是一個很重要的整體規畫。

經發局表示，目前條例草案已於去年4月22日經議會一讀決議，後將交付法規會審查。而法規會召集人之一的議員李坤城則說，今年會期才剛開始，該草案是否會排到仍不確定，不過李提到，若市府若想積極推動，通常會找法規會溝通，不過目前市府未曾找議員說明。

議員劉美芳、陳儀君與平溪區長曾繁盛，協調行善團進駐修繕。圖／劉美芳提供
議員劉美芳、陳儀君與平溪區長曾繁盛，協調行善團進駐修繕。圖／劉美芳提供
三年前因天燈燒毁住處的70多歲老礦工胡先生，因生活清貧無法搬離住所也沒錢修繕。圖／劉美芳提供
三年前因天燈燒毁住處的70多歲老礦工胡先生，因生活清貧無法搬離住所也沒錢修繕。圖／劉美芳提供

天燈 平溪 火災

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