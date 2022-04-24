取用回收水流程更簡便 北市推動智慧E化車牌辨識上線

面對極端氣候，為了節省水資源，台北市工務局衛工處致力推廣汙水處理後的回收水再利用，甚至為了E化管理取用單位及取水量，近日也全面啟用取水車車牌辨識系統，除提供民眾更便利的取水流程，還能自動將取用單位、取水量等相關統計資料上傳網頁，達到資訊公開、透明的效果。

台北市內湖汙水處理廠長高淑惠表示，以往車主每次取水均需以人工登記，除了不便利，還耗費相當多人力管制取水車，衛工處將取水流程結合車牌辨識系統，針對曾至迪化、內湖污水處理廠取用回收水的車輛建立資料庫，讓取水流程更便利外，還能透過無線網路傳輸，即時將取用單位、取水量等資訊上傳網頁供民眾查閱。

另外，衛工處也呼籲來取水的車輛，停車怠速等候時，應關閉引擎，共同維護台北市的空氣品質。

衛工處表示，目前台北市的迪化及內湖汙水處理廠每日分別可生產約1萬噸及2萬噸回收水供外界24小時免費取用，衛工處也提醒民眾，回收水是生活汙水經過處理後產出，應避免與人體直接接觸，可用於清洗街道、路面降溫、植栽澆灌及工地清潔等，歡迎民眾免費使用，一同節約水資源。