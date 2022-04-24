北市7處泳池漲一倍至110元 議員曝廠商「簽約後」喊漲

台北市公立游泳池5月1日開放，但巿議員鍾佩玲調閱資料發現，前港、克強等七處泳池將漲價近一倍，票價從60漲至110元，甚至廠商是在簽完約後不到半個月，就提出漲價要求，質疑北市府放任委外廠商調漲票價，恐涉及圖利。北市體育局長李再立回應，依合約，廠商可提漲價要求，他認為漲價是合理的，可接受調查。

另外，議員苗博雅也質疑，台北市萬華運動中心日前官網公告，不賣900元的健身月卡，變成賣體驗課程1800元，才免費使用健身房30天，等同月卡從900元變相漲價至1800元，引發網友罵聲連連，體育局表示，一般民眾也可以購買單小時50元的健身房使用時數。

台北市議員鍾佩玲說，北市府推廣全民體育，應該訂定親民票價，才能鼓勵民眾運動，不過她最近才發現，台北市前港、克強、七虎、前山公園、天溪綠地等多處室外游池即將開放，票價將要從過去的60元，漲到110元，條長幅度將近一倍。

議員調閱資料更發現，北市府去年4月1日才與廠商訂定委外合約，但廠商過不到半個月，就在去年4月12日、 4月15日、5月4日及6月1日先後發文，表示「依原契約履行有失公平合理、窒礙難行」理由，要求漲票價，體育局竟於6月17日也同意。議員質疑，廠商簽約才半個月就提漲價，相當不合理，體育局同意漲價已嚴重損及市民權益，甚至漲票價也與推廣全民體育背道而馳。

體育局長李再立回應，廠商提出漲票價的程序沒問題，都有一定的審議過程，甚至委外業者賺錢，也會繳交差額利潤給市府。之所以廠商提出漲票價，是因為防疫要求泳池需要單一動線、還要求裝設電子支付等設備。

議員也質疑，為何台北市還有許多公立游泳池就沒調漲票價，如玉成游泳池等，為何不會因為防疫單一動線沒窒礙難行？李再立表示，因合約可以讓廠商提出漲價，他認為漲價是合理的，可以接受調查。

議員苗博雅也質疑，台北市萬華運動中心日前官網公告，不賣900元的健身月卡，變成賣萬華體驗課程1800元，才能免費使用健身房30天，但過去健身月卡900元可以使用健身房30天，等同現在變相漲到1800元，翻漲一倍。李再立表示，他有注意到，的確網路上有網友罵聲連連，但儘管不賣健身月卡，民眾還是可以買單小時50元的健身房時數。