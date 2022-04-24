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又到吹5月雪時節 新北多處油桐花秘境搶先看

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
瑞芳四腳亭盛開的桐花步道。圖／新北景觀處提供
瑞芳四腳亭盛開的桐花步道。圖／新北景觀處提供

又到了開始吹「五月雪」的時節！新北已經有多個景點綻放油桐花。景觀處推薦，三芝最密集區域，大坑溪上游非常適合散步賞花；淡蘭古道石碇端，沿途也約有兩公里的滿地花海，另外深坑、土城、新店、瑞芳及樹林等地也可望於未來數周「桐花滿開」，觀迎民眾一同感受。

景觀處說，油桐花每年4至5月都會在新北各地「盛開妝點」，其中三芝地區是最密集區域，民眾可沿三芝大坑溪上游的賞桐步道步行，全線以細緻碎石鋪地，坡度平緩親人，走累了還可以坐在步道旁木椅欣賞桐花之美。民眾可從淡水捷運站搭乘公車至三芝區新庄子站，再沿三生步道（櫻花步道）至賞桐步道賞花。

山區的石碇，則可自淡蘭吊橋沿著淡蘭古道步行，全程約兩公里，可沿途欣賞盛開的桐花，沐浴在樹蔭環繞間，走到古道的尾端是充滿文化氣息的石碇老街，親近大自然之餘還能品嚐美食，是適合親子同樂的半日遊行程，前往方式可搭乘捷運文湖線至木柵站轉乘公車至雙溪口站。

另外，深坑區阿柔洋公館後賞桐步道、土城區桐花公園及南天母路一帶、新店區二叭子植物園、石碇區格頭里北47-1線9公里處、瑞芳區四腳亭登山步道口至砲台遺址與樹林區客家藝文館等處，可望於未來數周「桐花滿開」。

景觀處表示，防疫期間若不想外出人擠人，可以在臉書粉專「賞花快報」點讚追蹤，在家裡即時「線上賞桐」掌握各地區花況，也歡迎民眾一同分享新北各桐花資訊、影片及照片；外出賞花的民眾，則別忘了要落實防疫相關規定。

俗稱五月雪的桐花，已在新北多地開滿枝頭。圖／新北景觀處提供
俗稱五月雪的桐花，已在新北多地開滿枝頭。圖／新北景觀處提供
土城桐花公園及獅子亭的桐花也將盛開。圖／新北景觀處提供
土城桐花公園及獅子亭的桐花也將盛開。圖／新北景觀處提供
雪片般的桐花點綴石碇淡蘭古道。圖／新北景觀處提供
雪片般的桐花點綴石碇淡蘭古道。圖／新北景觀處提供
適合親子同樂的石碇區淡蘭古道，沿路也可欣賞到美麗的桐花。圖／新北景觀處提供
適合親子同樂的石碇區淡蘭古道，沿路也可欣賞到美麗的桐花。圖／新北景觀處提供
三芝賞桐步道是桐花秘境。圖／新北景觀處提供
三芝賞桐步道是桐花秘境。圖／新北景觀處提供

桐花 賞花 新北

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