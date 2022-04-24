又到吹5月雪時節 新北多處油桐花秘境搶先看

又到了開始吹「五月雪」的時節！新北已經有多個景點綻放油桐花。景觀處推薦，三芝最密集區域，大坑溪上游非常適合散步賞花；淡蘭古道石碇端，沿途也約有兩公里的滿地花海，另外深坑、土城、新店、瑞芳及樹林等地也可望於未來數周「桐花滿開」，觀迎民眾一同感受。

景觀處說，油桐花每年4至5月都會在新北各地「盛開妝點」，其中三芝地區是最密集區域，民眾可沿三芝大坑溪上游的賞桐步道步行，全線以細緻碎石鋪地，坡度平緩親人，走累了還可以坐在步道旁木椅欣賞桐花之美。民眾可從淡水捷運站搭乘公車至三芝區新庄子站，再沿三生步道（櫻花步道）至賞桐步道賞花。

山區的石碇，則可自淡蘭吊橋沿著淡蘭古道步行，全程約兩公里，可沿途欣賞盛開的桐花，沐浴在樹蔭環繞間，走到古道的尾端是充滿文化氣息的石碇老街，親近大自然之餘還能品嚐美食，是適合親子同樂的半日遊行程，前往方式可搭乘捷運文湖線至木柵站轉乘公車至雙溪口站。

另外，深坑區阿柔洋公館後賞桐步道、土城區桐花公園及南天母路一帶、新店區二叭子植物園、石碇區格頭里北47-1線9公里處、瑞芳區四腳亭登山步道口至砲台遺址與樹林區客家藝文館等處，可望於未來數周「桐花滿開」。