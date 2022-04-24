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新北輔導社區資收區煥然一新 即起至15日開放50個名額

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
過去參與新北環保局輔導計劃的社區，在資源回收設施改造後情況。圖／新北環保局提供
過去參與新北環保局輔導計劃的社區，在資源回收設施改造後情況。圖／新北環保局提供

為提升社區垃圾分類成效，新北環保局今年規畫輔導50處社區或大廈設置資收設施示範站，內容包含貯存設施空間的更新及美化等，不只給居民乾淨空間，更要清楚標示，方便讓人快速分類，要藉此使社區資收室煥然一新，有意願社區即日起至5月15日止可報名申請。

環保局說明，新北配合環保署政策，每年輔導轄內10處社區進行貯存設施及空間改善工作，像是更新或增設以及美化環境等，並透過輔導作業向社區大廈住戶宣導各式可回收物的回收流程及分類方式，推廣資源回收的觀念。

有了乾淨及明亮的回收空間，以及清楚又正確的回收分類與標示，將使住戶更容易正確分類，也更願意自主維護空間整潔，直接降低了後續清潔人員的整理負擔，並達到促進社區資源回收成效提升的目的。

環保局舉例，去年受輔導單位中，合康雙捷市社區管理委員會不僅更換回收設施及照明設備，社區住戶更總動員粉刷牆面，讓改造後的資收室煥然一新；寶石金典公寓大廈管理委員會則響應環保署推動資源回收細分類，一次增設11個回收桶，不僅擺設整潔乾淨，也主動輔導住戶正確分類。

環保局表示，新北今年的改造輔導名額提升至50個，有意改造的社區即日起至5月15日止，可向環保局提交報名申表參與輔導計畫，環保局將依書面資料審查，從戶數、專人管理、可增設分類量、資收作為評分，最後優選其中50個社區，由專人至社區現場輔導資源回收區改造。

過去參與新北環保局輔導計劃的社區，在資源回收設施改造前情況。圖／新北環保局提供
過去參與新北環保局輔導計劃的社區，在資源回收設施改造前情況。圖／新北環保局提供
新北環保局今年規畫輔導50處社區或大廈設置資收設施示範站，有意願社區即日起至5月15日止可報名申請。圖／新北環保局提供
新北環保局今年規畫輔導50處社區或大廈設置資收設施示範站，有意願社區即日起至5月15日止可報名申請。圖／新北環保局提供

資源回收 新北 環保署

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