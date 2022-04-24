台南市府因應疫情 設聯合洽公專區降低接觸風險

台南市政府因應疫情變化，永華及民治市政中心明天25日起擴大聯合洽公專區，讓洽公民眾在單一場域裡，就可以得到全程的市政服務。市長黃偉哲表示，希望在「防疫從嚴、洽公從速」的原則下，確保公務運作順利，降低民眾非必要的接觸風險。

台南市府秘書處指出，從去年起進出雙市政中心，就要落實「量體溫、全程配戴口罩、設立外送專區、雙重實聯制」等管理措施。近日，因疫情快速變化，25日起擴大及強化原有雙市政園區市民服務中心的功能，市府相關局處有對外洽公的單位，都統一在一樓設立單一窗口櫃台服務市民。

永華行政中心包括社會局、勞工局、民政局、都發局、交通局、地政局、觀旅局、消保業務等，都會在市民服務中心設立單一窗口服務市民。工務局一樓櫃台，會受理建照、使照業務。洽公案件最多的工商登記業務，也會在一樓東哲廳，由經發局設立單一窗口服務櫃台。

民治市政園區，除了聯合服務中心現有的地政業務外，經發局及工務局會利用現有行政大樓一樓東西側空間，將服務窗口移置辦公室外面走廊。勞工局利用世紀大樓電梯出口的空間服務。

秘書處表示，市府各局處業務線上申請系統，多已建置完成，民眾可利用線上申辦與電話洽詢，減少出入公共場所，守護自身與他人健康。