頂埔陸橋今清晨走入歷史 國小生通學廊道成回憶

新北近來持續推動城市減法工程，土城區頂埔陸橋於今早功成身退，讓中央路4段街景豁然開朗，因施工的交通管制也都解除，新北市府工務局表示，近年持續針對使用率低的陸橋做評估，拆除前都會和學校、里長溝通過，無意見才會拆除，盼讓城市有嶄新面貌。

工務局說，新北近年針對老舊及使用率低的陸橋做檢視，並在確定使用狀況後辦理拆除，位於土城區頂埔國小旁的頂埔陸橋，於昨日深夜11時起至今日上午6時施工，並完成大梁拆除工程，中央路4段街景豁然開朗，呈現嶄新市容面貌。

養工處指出，頂埔陸橋拆除作業依照「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，由土城區公所、養工處、交通局、警察局及地方民意代表、里長及附近學校進行會勘，取得共識後透過試辦封閉，改變民眾通行習慣，在無具體反對意見後才會進行拆除。

在陸橋拆除後，工務局也於原橋址處規畫設置QR Code地磚，讓經過的民眾可以透過手機掃描，看到紀錄陸橋歷史的「橋誌」和相片，雖然橋梁的實體已消失，仍希望保留陸橋與人們之間的記憶與情感。