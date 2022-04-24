石花菜盛產 新北市府邀民要來東北角探訪

每年4月至7月是石花菜大量繁生的季節，漁村老少開始動員採集石花菜曬石花菜，當天氣晴朗時，可在東北角濱海公路沿線兩旁柏油路，看見一片片或紫紅、或紅、或黃、或白的各色石花菜地毯，為東北角美麗的山海景緻添加一抹紅妝，歡迎民眾一起來探索。

石花菜因含有豐富膠質被俗稱為海凍菜或鳳尾菜，含有大量藻紅素呈現紫紅色，外觀枝葉叢生呈羽狀分枝，富含碳水化合物、纖維素、維生素B1、B2、礦物質鉀、鈣、碘等營養。

石花菜於每年4到7月為盛產期，通常附生於海水深度約1至1.5公尺處或低潮帶礁岩上。海水溫度漸漸暖和，漁村長輩們都動了起來，長輩們會在退潮時，穿著防寒衣在海中浮潛，摘採潮下帶的石花菜。

剛採收的石花菜呈現深紅色，需經過七曝七曬繁雜工序，反覆利用淡水清洗後，放置於太陽下曝曬，洗淨海藻中的細砂與腥味，石花菜會慢慢轉為米黃色才可裝袋保存。

貢寮鮑產銷班長張繼修表示，貢寮沿海有豐富水產資源，民眾來到漁村、餐廳或地方小店，最常品嚐到石花菜作成的特色飲品石花凍。不過民眾也會問，石花菜除了做成石花凍外，還能做什麼呢?

張繼修說，石花菜煮成石花菜凍後，具有強力鎖水特性，他針對這個特性，將石花凍(連同菜泥)一起做成肥皂，開發出有高效保濕功能的產品「石花冷凝皂」。此外，石花菜膠質濃厚，富含大量膳食纖維與高濃度保水性，他嘗試將石花凍揉入麵團做麵條，發現能讓麵條口感更為香Q滑順，因此推出「藻一碗麵」產品。

新北市漁業處表示，東北角藻類資源豐富，為讓資源永續利用，提醒採捕石花菜的漁民朋友，若在萬里、瑞芳和貢寮等3處保育區採捕時，禁止使用潛水器材採捕，違者依漁業法處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，請大家共同遵守相關規定。歡迎民眾帶著家人們走出戶外來趟貢寮海邊小旅行，或是網路訂購石花菜相關製品，在家動手做石花凍和石花菜麵，為健康加分。