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臨時車牌若遺失 下月1日起多這道申報新手續

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
新營監理站說，臨時牌照樣式，第1個字為中文的「臨」、第2個字為英文字母，後面為5個數字，下方還有使用起訖時期。圖／新營監理站提供
新營監理站說，臨時牌照樣式，第1個字為中文的「臨」、第2個字為英文字母，後面為5個數字，下方還有使用起訖時期。圖／新營監理站提供

有些車主因用途關係，新車入手未正式掛車牌時，向監理機關申請臨時車牌，這些「紙作」車牌，常讓不少人看了霧煞煞。公路總局新營監理站除釋疑，也提醒自下月1日起，臨時牌照遺失者辦理繳回時，須先向警察機關申報，並取得報案證明後再前往監理機關繳回登記。

新營監理站說，「臨時牌照」樣式，第1個字為中文的「臨」、第2個字為英文字母，後面為5個數字，下方還有使用起訖時期。而在汽車未領有正式號牌前，有下列需求時就應該請領臨時牌：1.要駛往海關驗關繳稅、2.駛往公路監理機關接受新領牌照前檢驗、3.買賣試車時、4.因出售或進口由甲地駛往乙地時；還有已領牌車輛辦理復駛前臨時檢驗車輛，都要先申請臨時牌照才能夠行駛於道路。

新營監理站指出，應在臨時牌照申請起迄時間內使用車輛，將臨時號牌黏貼於車輛懸掛號牌位置，以供識別，並於使用期滿後3日內繳回，以免受罰。

新營監理站提醒用路人，臨時號牌繳回新規定，自2022年5月1日起，臨時牌照遺失者辦理繳回時，應先向警察機關申報臨時號牌遺失，並取得報案證明後，再至公路監理機關辦臨時牌照繳回登記。

監理站

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