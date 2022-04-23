北市成德市場停車塔改建計畫 聯醫忠孝院區擬進駐

北市聯醫忠孝院區過去被揭露為海砂屋，後續已進行結構補強，也有其他規劃。台北市長柯文哲表示，忠孝院區對面的成德立體停車場改建時，可以通盤考量。北市府也將鄰近的成德市場納入整體改建評估，忠孝院區院長陳修聖透露，院方會提出需求，若可行將來有些樓層就能供忠孝院區使用。

北市聯醫忠孝院區興建於1988年，在2009年就被發現是海砂屋，直到2013年才被爆料，當時規劃在2年內進行結構補強，2014年中完成補強。陳修聖說，忠孝院區建築還算年輕，若真的要重建，比較可能的方式是參與成德市場改建計畫，因為現行的醫療不可能停止，只能以異地重建找塊地興建，蓋好再搬過去。

陳修聖表示，成德市場改建後只能使用一部份，增加部分醫療服務，將來有些樓層可以使用，也能成為東區門戶計畫之一，不過陳也坦言，現在很多改建、重建計畫，大部分問題都是找不到地，畢竟每個要重建或改建都不能距離原本的地點太遠。

北市市場處說，成德市場其實不算老舊市場，但是市場的街廓中有個停車塔，碰上使用年限問題，所以北市府之前有針對成德市場，包括停車塔、空地改建進行評估，而市場本身沒有太大問題，未來會配合改建，市場處就針對成德市場改建進行規劃，至於誰主辦目前尚未定論。

北市停管處指出，現在要評估成德市場改建是否能有地下停車場，地上樓層的下方是市場、上面可以有公共設施共構，整體計畫都還在前期討論，初步規劃是成德市場、部分市府機關進駐，如區民活動中心、長照機構等。