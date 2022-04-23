北市聯醫30年改造計畫 多數院區光找地就卡關

台北市長柯文哲要推動北市聯醫30年改造計畫，還要聯醫擺脫過去醫院的概念，但聯醫多數院區光是尋覓地點就困難重重。如仁愛院區，所在區域寸土寸金，很難找到基地可遷建；松德院區位於山坡地，改建也有水保限制；昆明院區院則是擔負收治特殊傳染病病患的任務，如果換地方，病患最在乎的隱蔽性也可能將失去。

副市長蔡炳坤提到，市長面對問題都希望能系統性解決，醫生性格不會頭痛醫頭、腳痛醫腳，而是全方面的看系統問題，所以當初提到聯醫改建，也是希望盤點每個院區的狀況，像是忠孝醫院過去是海砂屋，未來規劃改建，就要一起考慮周遭狀況，牽一髮動全身，不要只是重蓋同樣的東西，要與時俱進與社區結合。

仁愛院區院長蕭勝煌透露自己很早就在想醫院重建的問題，目前最理想的方式是「異地重建」，過去市府曾磋商使用空軍總部未果，後來想說AIT舊址能使用，但也被其他公部門做為他用，現在還有松南基地可以考慮，最近衛生、醫療和消防單位有在討論能一起開發，可結合防災與醫療功能，不過都還只是初步規劃，沒有定案。

松德院區位於山坡地旁，有環境水土保持的因素，很難重建或改建。院長楊添圍說，其實精神科在選地上比較困難，但還是能朝成癮醫療服務、精神長照社區服務和失智門診住院到社區據點方向前進，找更大的基地異地重建，不過這些服務要集中有點難，至少部分服務可規劃移到平地，讓住院病人可以過得更舒適，病情也有機會好轉。

昆明院區院長許中華說，其實昆明院區有特殊用途，就大樓功能性來說已經相當完整，畢竟這裡的病患除了中醫外，就是有特殊傳染病的人，如果換地方，動線都要重新規劃，病患也會不自在，還會失去最重要的隱蔽性，所以沒有立即性的擴建需求，和大院區比起來，昆明院區更友善，也不適合與其他門診在一起，否則對病患也有壓力。

陽明院區院長陳冠仰表示，過去曾打算在後方空地蓋復健大樓，但因故沒實施，現在陽明配合總院做整體規劃，未來朝向復健、慢性病來發展，暫時沒有重建需求。

中興院區院長蔡景耀表示，北市聯醫會朝社區型醫院規劃，部分著重在整合醫學，包括高齡友善、照顧弱勢與早療中心，照顧遊民和低收病人；在尖端醫療部分，包括眼科、心臟科、骨科等，也會引進最新型的電腦斷層，展現醫學進步的一面。