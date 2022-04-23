2022碧潭水舞秀亮麗登場 6首碧潭故事輪番上陣

2022碧潭水舞今晚登場，預計展演至6月19日，共58天，每晚6點到8點30分，每半小時演出1次，將有2首各4分半鐘的精彩曲目交錯演出。新北市觀旅局表示，這次曲目以碧潭在地生態物種、文化風情、著名旅遊地標為故事主軸，呈現豐富的在地故事，帶給民眾雙水幕水舞光影秀，讓遊客一飽眼福。

觀旅局長楊宗珉表示，本次表演節目中將呈現6首碧潭故事，民眾可看見在地的生態物種將以俏皮的模樣登場，穿梭於投影之中，闡述新店溪流域的生態環境，同時也能看見許多碧潭著名旅遊地標，引領眾人悠遊於碧潭優美的景緻之中。

此外，新北市花「茶花」亦會以美麗形象登場，由於茶花的花期長，於冬、春之際皆可綻放美麗的花朵，其強勁的精神也象徵著新北城市的韌性，也象徵新北市更精彩、耀眼的未來。

楊宗珉表示，今年碧潭水舞光影秀由國際級新加坡團隊精心策畫，首次使用「雙水幕」動畫投影，兩側15公尺的大型水幕搭配光束燈、炫彩雷射，將在溪面上呈現趣味的互動，故事角色透過水舞的串聯自由穿梭於兩側水幕，演繹多采多姿、充滿在地特色的碧潭故事。

此次更增加多種新型噴頭，使各種水型堆疊轉換、光影變化萬千，增添今年水舞秀獨有的動感魅力。除了水舞本身的展演，搭配不同曲目表演，以光束燈和炫彩雷射創造如演唱會般震撼的舞台效果，吸睛度百分百。