滿足出國願望 新北蝶戀季推環遊世界版

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜晚間前往參與新北蝶戀季活動。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜晚間前往參與新北蝶戀季活動。記者李定宇／攝影

去年因疫情而停辦的河濱蝶戀季，今年再度展開，新北市高灘處為滿足民眾出國慾望，推出環遊世界版本「2022新北河濱蝶戀季」，從暮春到孟夏讓民眾體驗地景的美、光雕的浪漫、偽出國的樂趣。展期自4月23日至5月29日止。

今年「2022新北河濱蝶戀季」以「蝶飛漫舞，環遊世界」為主題，並以不同的蝶種及裝置藝術規劃出世界五大洲展區，有代表亞洲的寬尾鳳蝶及台灣黑熊、美洲的君主斑蝶、非洲的樺斑蝶及仙人掌、歐洲的高山珍眼蝶及高地小牛、大洋洲的天堂鳳蝶及摩艾石像。

新北市長侯友宜表示，板橋蝴蝶公園推出「2022新北河濱蝶戀季」，要在疫情下滿足大家想出國的願望，白天有異國的特色地景，晚上有浪漫的光雕，歡迎大家來蝴蝶公園，讓自己心情像出國一樣心情愉悅。

高灘處長謝俊隆表示，展期自4月23日至5月29日止，共計37天，光雕時間為晚上6點至10點30分。今天開展民眾在現場與裝置藝術拍照打卡分享，就能免費玩扭蛋機，限量500份，另外也能選擇人體彩繪體驗，讓民眾有得拍、有得拿、有得玩。

新北蝶戀季光雕時間為晚上6點至10點30分。記者李定宇／攝影
新北蝶戀季光雕時間為晚上6點至10點30分。記者李定宇／攝影
新北蝶戀季展期自4月23日至5月29日止，共計37天。記者李定宇／攝影
新北蝶戀季展期自4月23日至5月29日止，共計37天。記者李定宇／攝影

疫情

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