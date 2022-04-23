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新北三重義天宮再捐贈醫療服務車 助偏鄉長者方便就醫

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
三重義天宮捐贈1輛醫療服務專車及1台自動心肺復甦機給新北市立聯合醫院。圖／新北市民政局提供
三重義天宮捐贈1輛醫療服務專車及1台自動心肺復甦機給新北市立聯合醫院。圖／新北市民政局提供

今天是農曆3月23日，是天上聖母聖誕，新北市副市長謝政達一早前往三重義天宮參拜祝壽祈福，義天宮捐贈1輛醫療服務專車及1台自動心肺復甦機予新北市立聯合醫院，守護偏鄉民眾健康及提升緊急醫療量能，另捐贈200份「居家照護關懷箱」給愛心大平台。

義天宮主任委員劉文川說，為使醫療服務順暢不受疫情所困，義天宮遵循媽祖濟人益世精神，陸續捐贈新北聯醫護理床、智慧防疫自助機、醫療服務專車及自動心肺復甦機，希提升新北醫療服務福祉、守護居民健康安全。今日除祝壽科儀，並有「發財金」、「金錢龜」筊選活動，歡迎信眾求取，庇佑事業興隆、財源廣進。

謝政達表示，義天宮是三重區重要信仰中心，年年榮獲內政部及本市績優宗教團體表揚肯定，廟方秉持媽祖慈悲精神，長期投入社會公益不遺餘力，扶助弱勢、賑濟災民及捐助社會福利項目，迄今捐助各項公益金額超過1億元以上。今日更捐贈總價逾500萬元的醫療服務專車、自動心肺復甦機及關懷箱，協助新北偏鄉地區或行動不便長者醫療服務並擴充防疫量能，感謝廟方善心義舉。

民政局長柯慶忠表示，義天宮不僅香火鼎盛，最大特色就是時常有貓咪穿梭廟內，被許多愛貓人士譽為「貓廟」，極具特色。近期國內疫情升溫，適逢農曆三月多位神明聖誕，各地慶典科儀活動眾多，呼籲宗教活動應遵守防疫規範，並請參加民眾做好防護措施，保護自己及他人健康。

疫情 偏鄉

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