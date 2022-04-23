新北閱讀城市主題展 耳鼻感官體驗生活故事

中央社 / 新北23日電
新北市立圖書館23日起在市府1樓大廳舉辦城市閱讀主題展「閱讀新北1001頁」，新北市長侯友宜（左）出席，現場體驗馬來西亞新移民30年前帶來的精油味道，也邀請民眾前來參觀，透過5感體驗閱讀新北。圖／中央社
新北市立圖書館23日起在市府1樓大廳舉辦城市閱讀主題展「閱讀新北1001頁」，新北市長侯友宜（左）出席，現場體驗馬來西亞新移民30年前帶來的精油味道，也邀請民眾前來參觀，透過5感體驗閱讀新北。圖／中央社

響應世界閱讀日，新北市府今天推出城市閱讀主題展，透過文字外的閱讀方式，以懷舊老物、味道、聲音，甚至虛擬實境，感受歷史底蘊與都會能量的魅力，讓整個新北都是一本書。

4月23日是聯合國教科文組織（UNESCO）訂定的「世界閱讀日」，新北市立圖書館今天在市府大廳舉辦「閱讀新北1001頁」城市閱讀主題展，藉展場讓市民以感官與閱讀，體驗生活中的新北城市故事。

市圖館長王錦華表示，以城市閱讀方式，讓民眾可閱覽各種不同文化故事，在快節奏城市中，除書本外找到適合自己的閱讀方式，讓閱讀不再有距離感。

文化局長龔雅雯說，結合新北5條美學廊帶，串接在地特色與街弄巷道，推出13條深度文化走讀路線，將帶大家跟著書的視角旅讀城市風貌，用不一樣角度閱讀新北，感受生活美好。

市長侯友宜今天主持開展，體驗馬來西亞新住民從家鄉帶來的精油、他也親自製作滷味香料體驗媽媽的味道，聆聽分享藝文職人的Podcast（聲音節目），邀請大家翻閱新北這本書，體驗城市建築、景觀與人文風景。

「閱讀新北1001頁」主題展，展至5月1日，透過聽見世界的聲音、眺望城市的天際線、探索生活的紋理、尋覓巷弄的氣息、寫下我們的故事、閱讀元宇宙、及閱讀的聲音體驗Podcast等展區，將日常生活轉換為城市展覽。

世界閱讀日 侯友宜 圖書館 文化局

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