人口不減還持續成長 新北這3區額滿學校最多

新北市高、國中小總計有340所，其中以板橋、林口、淡水3區額滿學校最多，總計有12所。議員認為，人口成長勢必會造成班級數不足，教育局應針對增建班級、校舍提前規劃。新北市教育局表示，將評估各區人口狀況及設校需求。

新北市議員蔡淑君指出，林口區新林、南勢、頭湖國小都是額滿學校，東湖國小今年招生人數全滿，也被列為額滿小學，無法就近入學的學童只能往麗林、麗園、林口國小就讀。在新北特教學校對面的文小五用地目前仍閒置，認為教育局應該要開始考量規劃新校舍。

教育局表示，目前林口區公立國小共有10間，額滿學校包含新林、南勢、頭湖及東湖國小等4所，將視今年度新設東湖國小及林口區各公立國小招生情形，並持續觀察林口區學齡人口增長變化，以評估文小五用地設校需求，維護學生就學權益。

另外，市議員金瑞龍說，中和區積穗國小每年新生人數都很多，教育局應評估增建校舍，未來都更改建數量增加，住戶只會越來越多，應該要先做準備。

教育局表示，積穗國小預估111學年度招收新生數班均數達29人，因已預先核定為額滿學校，積穗國小已在評估校舍空間研議增班的可行性。

教育局表示，111學年度新生預核額滿學校為22間，分別位於汐止、三重、蘆洲、板橋、中和、林口、三峽、樹林、淡水，其中以板橋、林口及淡水額滿狀況最多校，各有4校。