快訊

桃園+527！鄭文燦示警：和碩龜山廠恐500人確診 停工5天

簡化疫調至前2天、居隔擬縮短為7天 陳時中：下周討論

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人口不減還持續成長 新北這3區額滿學校最多

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
林口東湖國小完工示意圖。圖／新北市教育局提供
林口東湖國小完工示意圖。圖／新北市教育局提供

新北市高、國中小總計有340所，其中以板橋、林口、淡水3區額滿學校最多，總計有12所。議員認為，人口成長勢必會造成班級數不足，教育局應針對增建班級、校舍提前規劃。新北市教育局表示，將評估各區人口狀況及設校需求。

新北市議員蔡淑君指出，林口區新林、南勢、頭湖國小都是額滿學校，東湖國小今年招生人數全滿，也被列為額滿小學，無法就近入學的學童只能往麗林、麗園、林口國小就讀。在新北特教學校對面的文小五用地目前仍閒置，認為教育局應該要開始考量規劃新校舍。

教育局表示，目前林口區公立國小共有10間，額滿學校包含新林、南勢、頭湖及東湖國小等4所，將視今年度新設東湖國小及林口區各公立國小招生情形，並持續觀察林口區學齡人口增長變化，以評估文小五用地設校需求，維護學生就學權益。

另外，市議員金瑞龍說，中和區積穗國小每年新生人數都很多，教育局應評估增建校舍，未來都更改建數量增加，住戶只會越來越多，應該要先做準備。

教育局表示，積穗國小預估111學年度招收新生數班均數達29人，因已預先核定為額滿學校，積穗國小已在評估校舍空間研議增班的可行性。

教育局表示，111學年度新生預核額滿學校為22間，分別位於汐止、三重、蘆洲、板橋、中和、林口、三峽、樹林、淡水，其中以板橋、林口及淡水額滿狀況最多校，各有4校。

教育局說，若學校招生額滿，學生無法就近就讀，會協助改分發至鄰近未額滿學校。針對中期計畫，會評估新建校舍，如林口區東湖國小、淡水區淡海國小、桃子腳國中小三期校舍等，減輕額滿壓力。也將觀察當地學齡人口變化及各校校舍空間，規劃新設校舍，紓解在地就學壓力。

新北市議員蔡淑君指出，東湖國小今年招生人數全滿，也被列為額滿小學，認為教育局應該要開始考量規劃新校舍。圖／新北市教育局提供
新北市議員蔡淑君指出，東湖國小今年招生人數全滿，也被列為額滿小學，認為教育局應該要開始考量規劃新校舍。圖／新北市教育局提供

林口 教育局

延伸閱讀

影／新北專科生闖進課堂揍人恐嚇老師 流氓學生挨告了

直播／本土單日確診數達4126例再創新高 以新北1563例最多

影／解讀新北1001頁 展場開啟觀感城市風貌

影／「丟鑰匙」說被罵翻 侯友宜：新北狀況不會少

相關新聞

友善行人 土城1.6億改善中央路步道

新北市土城區中央路一帶區域，早期規畫街道人行空間逐漸不敷使用，行人被迫走上馬路險象環生，市府向中央爭取經費，將投入1億6...

人口不減還持續成長 新北這3區額滿學校最多

新北市高、國中小總計有340所，其中以板橋、林口、淡水3區額滿學校最多，總計有12所。議員認為，人口成長勢必會造成班級數...

1.2億打造文山森林公園慘淪鄰避設施？議員：治安死角

北市府斥資1.2億打造出占地11公頃的文山森林公園，4月15日風光啟用，號稱擁有北市最長50米溜滑梯，吸引民眾前往朝聖。...

廢棄油漆遭棄置新北山區 四個月未清 民憂水源汙染

位在新北市三峽與安坑的交界處山坡地，今年1月被當地民眾發現傾倒大量油漆廢棄物，現場堆成一座小山，由於當地民眾抽取山泉水做...

影／台南東區瓦斯管線外洩 漏夜更換管線恢復供氣

台南市東區裕忠路與裕興街口附近住戶昨晚通報聞到瓦斯味，警消據報後到場戒備，通報欣南天然氣公司緊急調度人車進場，今天凌晨零...

新店雙城橋增設人行橋 4月25日起封閉車道至7月

為解決新店區雙城橋路面狹窄人車爭道的情形，新北市養工處將於雙城橋上游側增設人行橋。自4月25日起至7月底施工，雙城橋將全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。