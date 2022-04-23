1.2億打造文山森林公園慘淪鄰避設施？議員：治安死角

北市府斥資1.2億打造出占地11公頃的文山森林公園，4月15日風光啟用，號稱擁有北市最長50米溜滑梯，吸引民眾前往朝聖。但市議員耿葳指出，公園白天風光熱鬧，夜間卻常有人喧鬧叫囂，甚至有人在公園旁玩火、隨地便溺，尿騷味嚴重，成周邊住戶色變的治安死角。負責管理的北市公園處表示，從今天起將派遣保全人員24小時於現場駐守。

文山森林公園原是景美11號福興公墓，102年起辦理墳墓遷葬後，打造成森林公園，夜間卻成為周邊居民的噩夢，耿葳指出，周邊居民接連投訴1999及110皆無顯著效果，家中幼兒甚至因此夜夜驚醒。

另外，公園地處山坡，民眾站在山坡上可以直視部分居民家中廁所，連帶引發民眾隱私曝光問題，一個原本立意良善的設施，如今啟用不到一周，卻成為周邊住戶聞之色變的問題場所。

耿葳說，周邊住戶頻頻陳情，並拍下照片存證，包括有不明人士在溜滑梯前引燃火源；還有凌晨有多人還在溜滑梯喧鬧叫囂。有居民表示，這樣的問題從公園15日啟用後就發生至今，每到半夜，家中孩子都會被這樣的噪音驚醒。

也有居民說，只能無奈的不斷報警處理，只要警方一到場，這些人先安靜一下，等警方一離開就又開始喧鬧，這樣的無限循環不只讓當地派出所疲於奔命，也令居民不堪其擾，感到恐懼與無助。

對此，北市公園處表示，自4月8日接手管理文山森林公園後，即積極收集地方意見並會同相關單位至現場勘查，研議改善方案，依據以往公園新設施較易引起嘗鮮人潮的經驗，公園處自今天起將派遣保全人員24小時於現場駐守，市警局也配合設置巡邏箱，並規勸違規民眾，若不服從勸導，將立即通知警方至現場開罰或處置。

至於公園內的設施及地點，可能導致居民隱私曝光等問題，公園處表示，公園屬於開放空間，公園處也尋求解決方案，希望來此公園活動民眾亦能體諒附近居民的困擾，遊憩同時也能多體貼，勿大聲喧嘩、勿窺探居民隱私。