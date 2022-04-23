廢棄油漆遭棄置新北山區 四個月未清 民憂水源汙染

位在新北市三峽與安坑的交界處山坡地，今年1月被當地民眾發現傾倒大量油漆廢棄物，現場堆成一座小山，由於當地民眾抽取山泉水做為自來水使用，民眾擔心汙染水源向環保局舉報，不料時隔近4個月廢棄物仍堆置現場，新北市議員參選人簡皇譽批評環保局效率怠惰，讓民眾飲用水安全陷入危機。環保局表示，將辦理會勘要求土地管理人盡速清除。

新北市面積廣大，近來卻不斷有民眾在山坡地、水源地等人煙稀少區域，發現有廢棄物遭人隨意傾倒，久久沒人清理汙染環境。民眾表示今年1月發現位在三峽與安坑交界的山坡地，遭不肖業者傾倒大量廢棄油漆，現場還有不少廢棄機油，數量之多堆積成一座小山，1月向環保局陳情後，時隔4月垃圾仍在現場。

民眾表示，環保局1月接獲通報後，僅拿帆布將廢棄物蓋住，並說正在查傾倒廢棄物的行為人，因廢棄物是證物，所以不能隨意移動。但當地約千位民眾經合法設置抽取山泉水系統作為自來水，擔心下雨或廢棄物流出，將汙染溪流影響當地民眾飲用水質，不滿時隔4月環保局仍將廢棄物留在現場，因此轉向新北市議員參選人簡皇譽陳情。

簡皇譽日前與民眾前往山區查看憂當憂心，他說，廢棄物恐汙染當地水源造成民眾憂慮，環保局卻遲遲4個月沒進展，顯見環保局未將心比心，要求環保局應立即將廢棄物移除，以免山區環境遭廢棄物汙染。

新北市環保局表示，今年1月9日前往當地稽查，現場發現遭棄置約有20餘包粉狀廢棄物及約20包裝潢廢棄物。因棄置地點鄰近長城溪，而加上帆布避免廢棄物流入溪水影響水質。由於棄置行為人已違反廢棄物清理法規定，交新北市三峽警分局偵辦中。另2月發文給土地管理人林務局限於3月底清除廢棄物，針對目前未清理廢棄物將依違反廢清法告發，並將辦理會勘要求盡速清除廢棄物。

林務局則回應，因接獲當地民眾反映擔憂水源汙染，將與警方協調後盡速將廢棄物清除。