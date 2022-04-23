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影／台南東區瓦斯管線外洩 漏夜更換管線恢復供氣
台南市東區裕忠路與裕興街口附近住戶昨晚通報聞到瓦斯味，警消據報後到場戒備，通報欣南天然氣公司緊急調度人車進場，今天凌晨零時25分開挖，2時54分找到疑相關工程開挖覆土灌漿，硬力重壓管線變形，致彎頭處龜裂處些微洩露，連夜更換全新管線，4時修復完成，恢復供氣。
欣南天然氣公司指出，昨晚9時許接獲消防局通報，裕忠路與裕興街口瓦斯外洩狀況，到場以儀器測試 ，甲烷數值不高。上周巡檢查測其臭氣量，發現有微量洩漏，懷疑道路掏空，蓄積天然氣所致。
欣南天然氣公司緊急調度人車進場，關閉該支管供氣，計有4用戶及1幼稚園受影響，凌晨零時25分開挖後，2時54分找到彎頭處裂縫，以泡沫水找到洩漏點，立即更換管線，直至4時修復完成。
欣南天然氣公司表示，開挖後確認管線變形，裂縫處漏氣上方，疑相關工程開挖覆土灌漿，硬方重壓管線變形，致彎頭處龜裂些微洩露，整段管線更換後，恢復供氣。
市府工務、經發局據報後到場了解狀況，消防局調派消防車及救護車到場戒備，轄區第一分局府東派出所更派員現場交通管制。
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