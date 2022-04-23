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新店雙城橋增設人行橋 4月25日起封閉車道至7月

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市養工處將於新店區雙城橋上游側增設人行橋，預計自4月25日起至7月底施工。圖／新北市養工處提供
新北市養工處將於新店區雙城橋上游側增設人行橋，預計自4月25日起至7月底施工。圖／新北市養工處提供

為解決新店區雙城橋路面狹窄人車爭道的情形，新北市養工處將於雙城橋上游側增設人行橋。自4月25日起至7月底施工，雙城橋將全面封閉施工，請民眾改由培富橋（玫瑰路）及安一路三段通行；但行經雙城橋的欣欣客運F703公車，停靠站位則不受到影響。

養工處說明，新店雙城橋銜接雙城路與安康路三段，現況為雙向各一車道，橋面路寬僅4.4公尺，橋上空間不足無法設置人行道，導致行人與車輛共行險象環生。經評估並與當地里長及居民會勘、取得共識之後，決定於雙城橋上游側增設人行橋，提供行人專用跨河通道，為讓民眾有更安全的通行環境

養工處表示，雙城橋增設人行橋工程預計於4月25日起至今年7月底辦理封橋施工，往來雙城橋用路人請改由培富橋（玫瑰路）及安一路三段通行；原行經雙城橋的欣欣客運F703路線，施工期間將改繞行駛安康路3段、玫瑰路、安一路三段、雙城路，但停靠站位不會受影響。

此外，除了增設人行橋外，本工程還包含橋上管線遷移作業，施工期間將於各路口設置改道告示牌提醒車輛改道，並請用路人配合導引牌面行駛，遵守交通管制人員導引通行，確保行車安全。完工後將提供更完善的用路環境和人行空間，施工期間造成不便敬請見諒。

人行道

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