班班有冷氣5月上路 新北議員建議學校應設置備用電力

班班有冷氣政策將在5月上路，新北市議員陳偉杰表示，日前台電發公文說，未來若是電力有缺口，台電可以自動斷電，質疑是否變成「班班會限電」，教育局應該要求學校設置備用電力。新北市教育局表示，目前鼓勵學校裝設太陽光電系統。

陳偉杰指出，桃園龜山的文欣國小設置能源教室，在學校發展綠電設置虛擬電廠，透過太陽能發電和儲能設備，不但在用電高峰的時候可以支援，在教室裡還有大螢幕顯示全校電力使用狀況，其中太陽能就佔了25%的電力，還具有教學功能。

新北市教育局表示，學校電力有賴台灣電力公司供電，非發電單位，學校備有發電機供學校緊急安全使用。目前新北積極鼓勵學校裝設太陽光電系統，以租賃方式提供校內場域設置太陽光電系統，所產生的電回售給台電公司統一調度。

此外，陳偉杰認為，中央喊著稅收超收4000億，卻只補助國中小，獨漏高中職。日前宜蘭、高雄已經宣布補助高中職冷氣電費，他建議教育局應考慮跟進。

陳偉杰表示，有很多高中職學校反應，新課綱實施之後有多元選修課程，用電量大的班級常超過台電的契約容量，導致學校被罰錢，教育局應、協助學校解決。

教育局表示，中央統一補助公立國民中學及國民小學，學生在校作息時間內使用冷氣所衍生的電費及維護費，因公立高中職非義務教育範圍，學生在校使用冷氣機的電費採「使用者付費」，未來會評估財政及補助可行性。

至於學校使用電力超出契約額度被罰款，教育局說，在各校建置冷氣電力系統時，已請校方評估最高使用電力額度，據以向台電申請契約容量，未來各校亦會視實際使用情況適時調整，於用電及電費支出上取得平衡。