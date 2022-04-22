新北桐花盛開 響應世界地球日淨山賞五月雪

新北市觀光旅遊局響應「世界地球日」特別於微笑山線舉辦淨山活動，攜手土城自然景觀保護協會在賞桐步道淨山。客家事務局也推輕旅行結合無痕山林永續概念，以淨山賞五月雪。

新北市政府觀光旅遊局今天以新聞稿指出，家山就是社區居民的後花園，自己守護新北家山，為地球盡一份心力。淨山活動由土城自然景觀保護協會帶領社區居民，走訪石壁寮溪步道與清溪步道，創造出友善的山林旅遊環境。

土城自然景觀保護協會表示，微笑山線是以山林為主軸，搭配不同時節與在地特色，推出適合不同年齡層的活動；目前是賞桐花、夜賞螢的美好季節，響應「世界地球日」淨山活動，可守護家鄉的山林生態並推廣微笑山線。

新北市政府客家事務局指出，客家桐花祭系以「花見桐淨山」為主題，輕旅行融入客語導覽，降低對環境衝擊，除結合無痕山林的永續概念外，更著重淨山讓賞桐活動結合環境教育、尊敬自然、愛護地球。

客家局表示，深坑區所辦「綠野仙蹤一桐去郊遊」及石碇區的「桐言桐語遊石碇」小旅行，都安排逛老街吃美食，支持豆腐冰淇淋、茶葉、手工麵線等在地產業。

新北市政府動物保護防疫處指出，油桐綻放季節百花齊放就像下雪般，飄落的朵朵桐花將地面鋪滿一層白毯，素有「五月雪」美譽；位於新店區安泰路半山腰上的新店動物之家，美麗秘境適合賞桐花，可眺望遠山讓人心靈沁涼及純淨療癒。

新北市政府環境保護局表示，響應4月22日世界地球日主題「投資我們的星球」及6月5日世界環境日主題，串聯新北市12處環境教育設施場所，推出野柳石光「夜訪女王」、桐花擂茶碗、假日肥皂箱、北台灣賞螢秘境在雲仙等一系列活動，呼籲各界以正面態度及實際行動，實踐永續環境與低碳轉型。