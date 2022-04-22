連續12年舉辦 新北市紀錄片獎公布入選影片

2022新北市紀錄片獎年度優選作品今日揭曉，延續過往每部可獲1萬美金拍攝基金及專業監製的實質協助，版權回歸導演所有。新北市新聞局表示，為了讓更多導演將拍攝企劃實現，今年首度與財團法人看見．齊柏林基金會合作，增設「齊柏林環境紀錄獎」，年度優選作品總計選出13部。

新北市紀錄片獎徵件競賽已連續12年舉辦，今年總計徵得84件拍攝提案，經過專業評審團初審，選出27部入選影片，並在4月21日、22日連續兩天在國家電影及視聽文化中心-大影格舉辦公開提案會，比照國際紀錄片提案會模式，初審入圍的參賽者，除向評審團、與會其他參賽者簡報自己的作品外，還可透過與評審團的即席交叉問答，激發其他想法或作品延展性，最後選出的13部作品也將在9月下旬拍攝完成。

市長侯友宜出席優選發布會時表示，新北市政府自升格後就大力支持紀實影像，至今已經12年了，自己從未缺席紀錄片相關活動，獎項至今總共培育了98位優選導演，完成107部優選作品，成功打造獎項知名度，今年也十分開心與財團法人看見．齊柏林基金會合作，讓關心台灣生態環境的紀實影像議題，有多一點獲取拍攝資金的機會，新北市會持續提供資金、舞台、技術、行政上的協助，讓創作者能在新北市獲得最好的資源，讓紀實影像發揮社會影響力。

新聞局長張愛晶說，優選影片將進行為期半年的拍攝及剪輯，預計10月下旬舉辦頒獎典禮公布今年度新北市紀錄片獎前三名的得獎者，所有優選影片也將依慣例在「新北市國際紀錄片月」進行首映。

另外，為鼓勵曾獲「新北市紀錄片獎」的優選影片發展成長片並上院線放映，歡迎歷年優選影片導演前來申請院線上映行銷協助。今年4月30日起將於華山文創產業園區中7A館舉辦「新北市紀錄片主題展」，歡迎大家一起來了解紀錄片的點點滴滴。