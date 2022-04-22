快訊

高雄港清淤工落海 遭螺旋槳掃到血肉模糊慘死

疫情燒不停 黃珊珊司機確診、交通局長司機快篩陽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市校園輔導師生比1:285 議員憂：恐釀心理安全防護漏洞

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
校園心理輔導老師負擔日益加重，恐造成校園心理安全網漏洞。圖／報系資料照
校園心理輔導老師負擔日益加重，恐造成校園心理安全網漏洞。圖／報系資料照

北市各高中職學生尋求輔導人數從105年2779人，增加至109年3533人，創5年來新高。台北市議員潘懷宗指出，北市高中職8萬3089 人，目前二級輔導人力292人，平均輔導師生比為1:285，近300位學生共享一位輔導老師，負擔日益加重，恐造成校園心理安全網漏洞。

對此，北市教育局指出，已規畫多元方案，推動志工、社區學生輔導關懷服務據點等，支援學校輔導。也將持續強化校園輔導專業品質，與市府各資源網絡單位合作，建構學生安全輔導網絡。

北市高中職學生尋求輔導人數大增，造成學生精神壓力原因廣泛，分別來自家庭、校園、生涯規畫。潘懷宗指出，若不適時輔導將會累積成精神疾病，甚至發生憾事。

北市教育局表示，針對青少年自我傷害有成長趨勢，為強化師生對學生行為辨識知能，持續推動教育人員增能研習及培訓，以及時發現問題及時介入，也與衛生局合作建構校園醫療網絡地圖，提供校內親師生服務。　　

潘懷宗表示，以110年為例，北市高中職就學人數為8萬3089人，目前二級輔導人力292人，平均輔導師生比為1:285，且各學校間輔導資源相差甚大，私校輔導比普遍高於平均值。

另依統計，105至109年，輔導人數前三名學校依序為建國高中898 人、成功高中476人及普林斯頓高中466人，高職則為士林高商689人、南港高工618人、內湖高工587人。潘懷宗說，雖然輔導人數與學生人數多寡有相對關係，但也可以看出，在人力有限下，這些學校的輔導老師需要付出更大的精力。

潘懷宗表示，以建中來說，109學年度就學人數為2984人，但輔導老師只有7位，輔導師生比高達1:426，成功高中109年的輔導師生比1:402 ，皆高於平均值。

北市 潘懷宗 教育局

延伸閱讀

北市國高中為何下周演練遠距教學？教育局長說明三理由

北市國高中下周線上上課 菜農跳腳：菜要去哪裡？

北市國高中演練遠距教學 網炸鍋：超前部署還是製造混亂？

北市國高中演練遠距教學 教育部提醒注意受教權

相關新聞

北市校園輔導師生比1:285 議員憂：恐釀心理安全防護漏洞

北市各高中職學生尋求輔導人數從105年2779人，增加至109年3533人，創5年來新高。台北市議員潘懷宗指出，北市高中...

4議員居家隔離 北市議會下周「視訊質詢」創首例

本土確診案例不斷上升，台北市已有4議員目前居家隔離中，北市議會下周分別進行市長專案報告，以及各委員會工作報告和部門質詢，...

土城人車爭道險象環生 1.6億改善3千公尺人行道

新北市土城區中央路一帶區域，隨著人口持續發展，早期規畫街道人行空間逐漸不敷使用，經常因路樹、號誌桿等因素導致行人無處行走...

台北車站-站前誠品地下街一排店面歇業？ 原來是這原因

許多民眾上午經過台北車站-站前誠品地下街發現一排店面歇業，紛紛猜測是否受疫情影響？ 歇業？ 原來是該賣場04/21-5/...

動物之家裝太陽能板 一年換840公斤飼料

新北市動保處與太陽能光電業者合作， 從今年3月份開始，啟用太陽能光電回饋犬貓計畫，活用中和動物之家屋頂裝設太陽能光電板，...

路幅狹窄會車不易 新店力行路調整汽車單向通行

新北市新店區力行路路幅狹窄，汽車會車不易，行人亦無適當空間行走，影響當地居民出入安全。新北市交通局表示，考量行車安全及地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。