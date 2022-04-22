北市校園輔導師生比1:285 議員憂：恐釀心理安全防護漏洞

北市各高中職學生尋求輔導人數從105年2779人，增加至109年3533人，創5年來新高。台北市議員潘懷宗指出，北市高中職8萬3089 人，目前二級輔導人力292人，平均輔導師生比為1:285，近300位學生共享一位輔導老師，負擔日益加重，恐造成校園心理安全網漏洞。

對此，北市教育局指出，已規畫多元方案，推動志工、社區學生輔導關懷服務據點等，支援學校輔導。也將持續強化校園輔導專業品質，與市府各資源網絡單位合作，建構學生安全輔導網絡。

北市高中職學生尋求輔導人數大增，造成學生精神壓力原因廣泛，分別來自家庭、校園、生涯規畫。潘懷宗指出，若不適時輔導將會累積成精神疾病，甚至發生憾事。

北市教育局表示，針對青少年自我傷害有成長趨勢，為強化師生對學生行為辨識知能，持續推動教育人員增能研習及培訓，以及時發現問題及時介入，也與衛生局合作建構校園醫療網絡地圖，提供校內親師生服務。

潘懷宗表示，以110年為例，北市高中職就學人數為8萬3089人，目前二級輔導人力292人，平均輔導師生比為1:285，且各學校間輔導資源相差甚大，私校輔導比普遍高於平均值。

另依統計，105至109年，輔導人數前三名學校依序為建國高中898 人、成功高中476人及普林斯頓高中466人，高職則為士林高商689人、南港高工618人、內湖高工587人。潘懷宗說，雖然輔導人數與學生人數多寡有相對關係，但也可以看出，在人力有限下，這些學校的輔導老師需要付出更大的精力。

潘懷宗表示，以建中來說，109學年度就學人數為2984人，但輔導老師只有7位，輔導師生比高達1:426，成功高中109年的輔導師生比1:402 ，皆高於平均值。