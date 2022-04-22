快訊

獨／確診激增⋯中醫師曝清冠一號缺貨買不到 廠商急趕工

俄烏戰爭警訊讓陸踩煞車？ 彭博：武力犯台恐更快更狠

疫情復燃人潮未減 淡水商圈做好消毒不恐慌

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水老街各店家都做好消毒工作，也對於防疫有信心，期盼盡快跨過這個過渡期，恢復疫情前的正常生活。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水老街各店家都做好消毒工作，也對於防疫有信心，期盼盡快跨過這個過渡期，恢復疫情前的正常生活。 圖／紅樹林有線電視提供

新冠肺炎疫情新北市突破單日千例，全台灣確診人數直逼單日三千例，面對確診人數持續升高，新北市淡水老街平日可以看到許多的觀光人潮，各店家都做好消毒工作，也對於防疫有信心，期盼盡快跨過這個過渡期，恢復疫情前的正常生活。

淡水區商圈文化觀光協會理事長盧育佑表示，去年經過疫情風暴過後，老街商家總共倒了一半，雖然後續有新的商店進駐，不過遊客人潮或是消費力道也不如疫情前的盛況，但防疫工作隨時隨地都在進行，而這次單日確診人數升高，商圈也呼籲大家別恐慌，做好勤洗手消毒，疫苗打好三劑，口罩戴好最重要。

商圈表示，對於這一次的疫情，今年大部份的民眾都有接種新冠疫苗，未來還是得向國外一樣，慢慢的朝向與病毒共存生活模式，而各店家也會都做好消毒工作，也對於自己的防疫要有信心。

疫情 淡水

延伸閱讀

沒有管理員、對講機如何取藥？ 陳時中：把鑰匙丟下來

台東今有軍人確診 軍方：已做好相關防處措施

防疫優先 宜蘭市龍舟錦標賽連兩年停辦

彰化市長林世賢證實確診 早上喉嚨痛自行到醫院採檢

相關新聞

北市校園輔導師生比1:285 議員憂：恐釀心理安全防護漏洞

北市各高中職學生尋求輔導人數從105年2779人，增加至109年3533人，創5年來新高。台北市議員潘懷宗指出，北市高中...

4議員居家隔離 北市議會下周「視訊質詢」創首例

本土確診案例不斷上升，台北市已有4議員目前居家隔離中，北市議會下周分別進行市長專案報告，以及各委員會工作報告和部門質詢，...

新北加倍券月底到期 超商買咖啡低於半價

新北加倍券使用期限將至，適用範圍陸續推出晚鳥優惠搶商機，新北市市場處表示，去年底推出「新北振興加倍奉還」活動，加倍券使用...

土城人車爭道險象環生 1.6億改善3千公尺人行道

新北市土城區中央路一帶區域，隨著人口持續發展，早期規畫街道人行空間逐漸不敷使用，經常因路樹、號誌桿等因素導致行人無處行走...

台北車站-站前誠品地下街一排店面歇業？ 原來是這原因

許多民眾上午經過台北車站-站前誠品地下街發現一排店面歇業，紛紛猜測是否受疫情影響？ 歇業？ 原來是該賣場04/21-5/...

動物之家裝太陽能板 一年換840公斤飼料

新北市動保處與太陽能光電業者合作， 從今年3月份開始，啟用太陽能光電回饋犬貓計畫，活用中和動物之家屋頂裝設太陽能光電板，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。