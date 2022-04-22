疫情復燃人潮未減 淡水商圈做好消毒不恐慌
新冠肺炎疫情新北市突破單日千例，全台灣確診人數直逼單日三千例，面對確診人數持續升高，新北市淡水老街平日可以看到許多的觀光人潮，各店家都做好消毒工作，也對於防疫有信心，期盼盡快跨過這個過渡期，恢復疫情前的正常生活。
淡水區商圈文化觀光協會理事長盧育佑表示，去年經過疫情風暴過後，老街商家總共倒了一半，雖然後續有新的商店進駐，不過遊客人潮或是消費力道也不如疫情前的盛況，但防疫工作隨時隨地都在進行，而這次單日確診人數升高，商圈也呼籲大家別恐慌，做好勤洗手消毒，疫苗打好三劑，口罩戴好最重要。
商圈表示，對於這一次的疫情，今年大部份的民眾都有接種新冠疫苗，未來還是得向國外一樣，慢慢的朝向與病毒共存生活模式，而各店家也會都做好消毒工作，也對於自己的防疫要有信心。
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