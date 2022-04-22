淡水大庄公園人多設施少 會勘增設運動器材

新北市淡水區沙崙路與淡海路十字路口旁的這一座大庄一號公園，是沙崙地區居民最常使用的公園，也是面積最大的社區型公園，能夠使用的器材相當少，因此新北市議員蔡錦賢會勘，爭取增加體健設施，讓民眾來公園運動不用排隊。

大庄里長林建仲表示，由於大庄一號公園就位於大樓林立的社區當中，平常下午就會有許多民眾來到這裡休閒或是帶著孩童來到這裡遊玩，人潮相當多，但由於現有的設施只有一座鞦韆、滑梯及三座運動器材，新北市議員希望再增加設施四座設施，讓公園更富豐。

新北市議員蔡錦賢表示，這一座公園不僅是只有大庄里，還有鄰近的油車里及沙崙里的居民會來這裡使用，因此未來在幾個月之後，可以增加單槓、背部體健器，等體健設施，讓民眾來這裡運動不用再排隊等待，讓這一座大庄一號公園設備更完善。