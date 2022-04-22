快訊

高雄港清淤工落海 遭螺旋槳掃到血肉模糊慘死

疫情燒不停 黃珊珊司機確診、交通局長司機快篩陽

新北市推出性別友善廁所標章 議員呼籲再增加數量

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市政府推出「性別友善廁所標章」，新北市議員江怡臻今日於議會質詢時表示，市府可以多多設立性別友善廁所，並推動標章認證。圖／江怡臻提供
新北市政府推出「性別友善廁所標章」，新北市議員江怡臻今日於議會質詢時表示，市府可以多多設立性別友善廁所，並推動標章認證。圖／江怡臻提供

新北市政府推出「性別友善廁所標章」，新北市議員江怡臻今日於議會質詢時表示，市府可以多多設立性別友善廁所，並推動標章認證，讓新北市變得更加性別平權。環保局長程大維表示，新北市性平友善廁所已經設有14座，其中3座獲得性平標章認證，6座申請中。

江怡臻表示，市府日前開箱在市民廣場B1連通道的性別友善廁所，主打包括親子共用、全齡友善、無障礙設備、以及全國第一台免費多元生理用品智慧取物機 ，2020年市府宣示要在人口超過20萬人地區至少設置一座，2021年底已設置9區13所，那土城、樹林、三峽、鶯歌預計設置幾間、地點在哪裡。

環保局長程大維表示，新北市性平友善廁所已經設有14座，其中3座獲得性平標章認證，6座申請中，目前希望每區有設指標，除了符合硬體改造以外，也會輔導取得友善廁所認證。目前也研議在三峽設置3座性平廁所，鶯歌1座，土城跟樹林還在盤點中。

另外，江怡臻表示，女性生理期來時非常不便，身上不一定會有生理用品可供急需時候只用，建議捷運站廁所也可研議放置生理用品，讓更多女性方便取得。捷運局長李政安表示，這部分需要與台北捷運公司及新北捷運公司討論。

捷運

延伸閱讀

影／詐欺溯源赫見黑幫操控 三峽警逮8人 主嫌收押禁見

中央規劃在淡水蓋1712戶社宅 新北議員質疑沒評估區域機能

快篩試劑短缺 新北國民黨團呼籲中央盡速補足

快篩試劑遠貴於世界各國 藍：政府別讓民眾當「冤大頭」

相關新聞

北市校園輔導師生比1:285 議員憂：恐釀心理安全防護漏洞

北市各高中職學生尋求輔導人數從105年2779人，增加至109年3533人，創5年來新高。台北市議員潘懷宗指出，北市高中...

4議員居家隔離 北市議會下周「視訊質詢」創首例

本土確診案例不斷上升，台北市已有4議員目前居家隔離中，北市議會下周分別進行市長專案報告，以及各委員會工作報告和部門質詢，...

土城人車爭道險象環生 1.6億改善3千公尺人行道

新北市土城區中央路一帶區域，隨著人口持續發展，早期規畫街道人行空間逐漸不敷使用，經常因路樹、號誌桿等因素導致行人無處行走...

台北車站-站前誠品地下街一排店面歇業？ 原來是這原因

許多民眾上午經過台北車站-站前誠品地下街發現一排店面歇業，紛紛猜測是否受疫情影響？ 歇業？ 原來是該賣場04/21-5/...

動物之家裝太陽能板 一年換840公斤飼料

新北市動保處與太陽能光電業者合作， 從今年3月份開始，啟用太陽能光電回饋犬貓計畫，活用中和動物之家屋頂裝設太陽能光電板，...

路幅狹窄會車不易 新店力行路調整汽車單向通行

新北市新店區力行路路幅狹窄，汽車會車不易，行人亦無適當空間行走，影響當地居民出入安全。新北市交通局表示，考量行車安全及地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。