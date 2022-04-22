新北市推出性別友善廁所標章 議員呼籲再增加數量

新北市政府推出「性別友善廁所標章」，新北市議員江怡臻今日於議會質詢時表示，市府可以多多設立性別友善廁所，並推動標章認證，讓新北市變得更加性別平權。環保局長程大維表示，新北市性平友善廁所已經設有14座，其中3座獲得性平標章認證，6座申請中。

江怡臻表示，市府日前開箱在市民廣場B1連通道的性別友善廁所，主打包括親子共用、全齡友善、無障礙設備、以及全國第一台免費多元生理用品智慧取物機 ，2020年市府宣示要在人口超過20萬人地區至少設置一座，2021年底已設置9區13所，那土城、樹林、三峽、鶯歌預計設置幾間、地點在哪裡。

環保局長程大維表示，新北市性平友善廁所已經設有14座，其中3座獲得性平標章認證，6座申請中，目前希望每區有設指標，除了符合硬體改造以外，也會輔導取得友善廁所認證。目前也研議在三峽設置3座性平廁所，鶯歌1座，土城跟樹林還在盤點中。

另外，江怡臻表示，女性生理期來時非常不便，身上不一定會有生理用品可供急需時候只用，建議捷運站廁所也可研議放置生理用品，讓更多女性方便取得。捷運局長李政安表示，這部分需要與台北捷運公司及新北捷運公司討論。