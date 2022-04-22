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露營不用跑遠 三芝業者推露營車、寬頻網路

觀天下 / 記者廖品涵／三芝報導
三芝區業者推露營車、寬頻網路，讓遊客免與世隔絕，即時把在農場裡的精彩體驗分享社群都不是問題。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區業者推露營車、寬頻網路，讓遊客免與世隔絕，即時把在農場裡的精彩體驗分享社群都不是問題。 圖／紅樹林有線電視提供

露營活動正夯，北部民眾不想跑太遠，北海岸的三芝區就有不錯的選擇，不但可以烤肉、農事體驗，還有免搭式的神殿帳與露營車，最重要的是業者提供寬頻網路，讓遊客免與世隔絕，即時把在農場裡的精彩體驗分享社群都不是問題。

三芝露營業者陳正洋指出，疫情期間國外旅遊行不通，國內旅遊又以戶外活動最夯，想要露營又不想跑太遠，現在到北海岸三芝區的露營農場，就是不錯的選擇，寬廣4500坪的活動場地，可以烤肉、農事體驗還有免搭式的神殿帳與露營車任君挑選，輕裝出發就可以輕鬆享受與家人共度的戶外休閒時光。

位在三芝區芝蘭路的農場，雖然地處山區，但是開闊的視野可以遠眺海景，還有大片的活動場地、遊樂設施、盪鞦韆以及小農園，讓親子一起玩樂、放鬆都不成問題，最重要的是，位處山區最擔心的就是網路卡卡與世隔絕，不過在這裡也不是問題。

三芝露營業者陳正洋說，山區就是有網路卡卡問題，在台灣大寬頻實地的勘查與規劃，為農場量身打造最合適的寬頻方案，讓農場裡的網路涵蓋可以說幾乎零死角，再搭配兩支即時監看鏡頭，現在忙碌時也不會錯過接待客人，藉此不但提升了服務品質，鏡頭的守護服務也讓農場的安全更有保障。

露營 烤肉 疫情

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