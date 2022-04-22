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北美館擴建工程流標 26日再開標

中央社 / 台北22日電

北市美術館今年1月公開園區擴建工程招標案，截至4月12日因未達法定家數而流標，受到建築界及藝術界關注。北美館在4月18日上網重新招標，預訂4月26日開標。

建築師公會曾在4月20日舉行公開記者會指出，北美館擴建工程流標主要問題是採統包工程，相關單位應修正規模或預算後再啟動招標。

北美館副館長蔣雨芳今天出席「2022 TFAM年度個展：何孟娟、江凱群」開幕記者會後向中央社記者表示，擴建新館招標的統包需求說明書及招標文件，自去年開放公開閱覽，招標過程中則曾透過座談會和有意願廠商討論工程需求，當時較多廠商詢問工期、技術等細節，此次重新招標，希望能吸引更多團隊。

北美館及台北市政府工務局新建工程處昨天發布聯合新聞稿指出，新工處此次代辦北市府文化局「台北藝術園區-台北市立美術館擴建統包工程」，為達到整合設計與施工、減少分包界面、節省工期的目標，採用統包方式招商。

新工處表示，本標案作業過程皆按「統包實施辦法」及「統包作業須知」辦理，且本標案雖為巨額採購，但並未特別限制建築師事務所的實績或財力等投標資格，給予建築師自由參與的機會與權益。

標案評選委員會包含美術與藝術界、建築界、營建、機電、景觀等各領域委員，評分比重較大的評選項目包含配分25分的「綜合設計能力」項目、配分20分的「計畫執行與管理能力」項目、配分20分的「價格組成之完整性與合理性」項目。

新工處表示，從配分比重顯見本案除重視預算與工程進度，統包團隊的設計能力所占配分比重更大。

流標後，新工處依照「台北市政府加速工程採購流標廢標後續處理原則」檢討，續辦第2次招標，並按照採購法第48條及招標期限標準，訂定8天之等標期，並於4月18日上網重新招標，預訂4月26日開標。

建築 北市 美術館

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