4議員居家隔離 北市議會下周「視訊質詢」創首例

本土確診案例不斷上升，台北市已有4議員目前居家隔離中，北市議會下周分別進行市長專案報告，以及各委員會工作報告和部門質詢，將創北市議會首例，在議場啟用視訊質詢。至於各委員會工作報告答詢，也已經做好連線，但只有聲音，沒有畫面。

台北市長柯文哲、副市長黃珊珊日前因接觸確診者，雙雙遭匡列居家隔離，這幾天只能以視訊方式參與市府防疫會議和記者會，兩人預定24日零時解隔離，接下來還有7天自主健康管理，將按議程，下周一赴議會，針對台北市人口流失及人口政策等議題專案報告。

北市議會秘書長洪樹林指出，因柯文哲及副市長黃珊珊下周一仍在自主健康管理期間，為拉開社交距離、減少接觸，因此建議僅有柯、黃兩人站上台答詢，其他首長坐在位子上以麥克風答詢。

洪樹林表示，居隔議員可透過視訊在大會質詢，但委員會部分，因會議室設備較簡單，不會有視訊畫面，仍有聲音可質詢；至於市長柯文哲下週一至議會專案報告，議員登記質詢，可由助理或以電話方式登記發言順序。

另外，台北市議員應曉薇今表示，市府各局處都肩負不同的防疫工作，一旦染疫人數繼續擴大，誰來指揮救援，建議市議會在開議期間，應開放讓首長輪流出席質詢，未與會首長則採視訊詢答。洪樹林指出，北市議會和市府連線，技術上沒有問題，若有議員提出，可和議長討論後再研議。