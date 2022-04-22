聽新聞
test
0:00 / 0:00
4議員居家隔離 北市議會下周「視訊質詢」創首例
本土確診案例不斷上升，台北市已有4議員目前居家隔離中，北市議會下周分別進行市長專案報告，以及各委員會工作報告和部門質詢，將創北市議會首例，在議場啟用視訊質詢。至於各委員會工作報告答詢，也已經做好連線，但只有聲音，沒有畫面。
台北市長柯文哲、副市長黃珊珊日前因接觸確診者，雙雙遭匡列居家隔離，這幾天只能以視訊方式參與市府防疫會議和記者會，兩人預定24日零時解隔離，接下來還有7天自主健康管理，將按議程，下周一赴議會，針對台北市人口流失及人口政策等議題專案報告。
北市議會秘書長洪樹林指出，因柯文哲及副市長黃珊珊下周一仍在自主健康管理期間，為拉開社交距離、減少接觸，因此建議僅有柯、黃兩人站上台答詢，其他首長坐在位子上以麥克風答詢。
洪樹林表示，居隔議員可透過視訊在大會質詢，但委員會部分，因會議室設備較簡單，不會有視訊畫面，仍有聲音可質詢；至於市長柯文哲下週一至議會專案報告，議員登記質詢，可由助理或以電話方式登記發言順序。
另外，台北市議員應曉薇今表示，市府各局處都肩負不同的防疫工作，一旦染疫人數繼續擴大，誰來指揮救援，建議市議會在開議期間，應開放讓首長輪流出席質詢，未與會首長則採視訊詢答。洪樹林指出，北市議會和市府連線，技術上沒有問題，若有議員提出，可和議長討論後再研議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言