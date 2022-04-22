寶高園區一期啟用 估未來帶動1.6萬個就業機會

新北市政府打造寶高智慧產業園區，市長侯友宜今天主持一期啟用暨二期簽約典禮指出，未來一、二期園區達9.4公頃空間，初估可帶動1萬6000個就業機會、年產值達新台幣286億元。

侯友宜上午到新店區主持寶高智慧產業園區一期啟用暨二期簽約典禮致詞表示，推動智慧城市是上任後施政重點之一，寶高園區發展標的就是以數位科技為核心，積極引進智慧城市產業以型塑高科技產業聚落。

侯友宜指出，園區一期招商成績相當亮眼，標準廠辦進駐率已近9成5，包含鴻海精密、華電聯網、台灣國際航電等，為園區導入豐沛產業量能。

新北市政府經濟發展局長何怡明表示，園區一期由新北市政府統籌市府預算及前瞻計畫補助經費，共計投入新台幣41億元自行規劃興建，耗時1年8個月完成。

何怡明說，園區二期目前已依「產業創新條例」規定，同步展開報編及開發作業，依約委託麗寶集團開發執行，預計投入約270億元開發經費，後續規劃以「平行擴充、垂直整合」方式，打造串聯數位研發、應用製造與試驗研究智慧科技場域。

侯友宜會後接受媒體聯訪，針對中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提出篩檢替代隔離3階段表示，目前新北市將醫療量能放在中重症者，需先在前端做好居家隔離，但新北市目前2萬多人居家隔離中是全國最多，他認為以篩代隔的3階段方式，是緩不濟急。