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土城人車爭道險象環生 1.6億改善3千公尺人行道

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北土城部份人行道空間狹窄，行人難以通行。圖／土城區公所提供
新北土城部份人行道空間狹窄，行人難以通行。圖／土城區公所提供

新北市土城區中央路一帶區域，隨著人口持續發展，早期規畫街道人行空間逐漸不敷使用，經常因路樹、號誌桿等因素導致行人無處行走，被迫走上馬路險象環生。為改善周邊約3公里長人行道，新北市府向中央爭取經費，將投入1億6000萬元改善人行空間，工程預計明年底完工。

為改善人行空間，土城區公所爭取內政部營建署「提升道路品質計畫2.0」經費，與市府出資合計1億5800萬元。改善「中央路1、2段（日新街至中正路）」1900公尺、「中央路3段千歲路至中華路」540公尺及「中央路3段184巷至大安寮橋」500公尺，進行3案人行道及附屬設施改善工程，提升區內道路環境與人行空間品質。

土城區公所表示，目前正依營建署補助審議意見，檢討修正計畫內容，待審議後即可進行工程發包。完工後可提升道路整體品質、改善街道環境、完善徒步交通及無障礙通行環境、有效維護學童通學安全，進而達到落實「人本交通」及活絡地方發展。

公所表示，工程計畫區內人口日漸增加，該區為土城國小學童必要路徑，計畫範圍內尚有大型社區、日月光廣場等，假日消費人口眾多有立即改善之必要，計畫整體以改善鋪面老舊損壞、增加人行道空間及重新規畫公共設施定位等3項執行方向，提供民眾更安全、舒適通行環境。

土城區中央路為原舊台三線是最早南北縱向交通要道，沿線設有捷運站、校區、機關及生活圈，生活機能完整且日常商業行為繁盛、上下班通勤及假日休閒活動車輛出入眾多。除公共設施及植栽影響人行道外，既有無障礙坡道較不符合現行規範，相關道路設施已老舊破損，鋪面狀況亟待改善。

新北向中央爭取經費，將投入1億6000萬元改善人行空間，工程預計明年底完工。圖／土城區公所提供
新北向中央爭取經費，將投入1億6000萬元改善人行空間，工程預計明年底完工。圖／土城區公所提供

人行道 台三線

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