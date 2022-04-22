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動物之家裝太陽能板 一年換840公斤飼料

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
中和動物之家發電回饋金全數換購飼料，預計每年可換取約840公斤飼料。圖／新北市動保處提供
中和動物之家發電回饋金全數換購飼料，預計每年可換取約840公斤飼料。圖／新北市動保處提供

新北市動保處與太陽能光電業者合作， 從今年3月份開始，啟用太陽能光電回饋犬貓計畫，活用中和動物之家屋頂裝設太陽能光電板，預估每年發電回饋金可換購840公斤飼料，回饋給園區收容流浪動物。

今天為世界地球日，今年主題為「投資我們的星球」，太陽能為最常見的永續能源之一，動保處與太陽能光電業者合作，於今年3月份活用動物之家屋頂架設太陽能光電板。中和動物之家為照顧近300隻流浪動物，推動太陽能光電回饋犬貓計畫後，中和動物之家犬舍的屋頂舖滿太陽能板，種植綠電同時使犬舍達到隔熱、降溫、增加通風的效果。

中和動物之家駐區獸醫黃繼霆表示，園區收容動物防曬降溫工作不可少，裝設太陽能板預計可讓犬舍溫度下降3至5度，防曬降溫效益高，且太陽光電發電系統預估年總發電量超過7萬6千度電，可以減少逾3萬8千噸碳排放量，相當於種了3199棵樹木，其發電回饋金全數換購飼料，預計每年可換取約840公斤飼料。

新北市動保處表示，藉由太陽能光電回饋犬貓計畫，創造友善的綠能環境，將永續能源回饋收容動物，期望使綠能更有價值與自然環境共榮。

中和動物之家太陽光電發電系統預估年總發電量超過7萬6千度電。圖／新北市動保處提供
中和動物之家太陽光電發電系統預估年總發電量超過7萬6千度電。圖／新北市動保處提供

動物之家 防曬

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