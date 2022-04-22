金山區性平繪畫比賽 男穿護士服女拿扳手評審讚有創意

為落實性別平等觀念及引導孩子發揮想像力、創造力，新北市金山區公所性別平等繪畫活動，共收到來自金山區全區4所小學53件作品，今天在在中山溫泉公園舉行頒獎典禮，低年級組第一名金山國小陳宥豪的作品，男女從事的職業突破刻板的設限，評審大讚有創意。

評審委員指出，低年級組第一名金山國小陳宥豪的作品「性別平等，平安幸福」，不但切合性平主題，整體構圖完整、線條流暢、色彩以及透過畫面所傳達出的訊息都十分精采豐富，畫中男女從事的職業突破刻板的設限，牽著孩子站立於以台灣為基石的平等天秤之上，充滿愛、包容及希望。

陳宥豪的作品，男的戴護士帽，女的拿一支扳手，讓人對男女的工作別有不同的詮釋，十分有創意。

金山區長廖武輝表示，比賽分成低年級組、中年級組及高年級組，公所特別邀請到新北市政府社會局專門委員林坤宗、銘傳大學犯罪防治學系助理教授洪文玲、臺灣北海岸藝術協會理事長林生霖等擔任專業評審委員，評選後選出了各組第一名共3名、第二名共6名、第三名共9名及佳作共6名，更提供全聯禮券及性平抱枕鼓勵作品得獎的小朋友。