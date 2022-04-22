快訊

疫情為社區流行階段 指揮中心：即起6縣市醫院暫停探病

18萬人份輝瑞口服藥物Paxlovid已抵台 總計簽約70萬份

新北新莊4/26、4/27停水23小時 影響3760戶

中央社 / 新北22日電

新北市水利局今天發布新聞稿說，新莊部分地區管線汰換，26、27日將停水23小時，影響3760戶，請民眾預先儲水備用，並關閉抽水馬達電源，以免空轉造成馬達損壞或引起火災。

水利局說，台灣自來水公司第十二區管理處辦理「新莊區新北大道七段（中正路-青山路）1200mm汰換管線工程」，將於26日上午9時至27日上午8時停水，停水戶數3760戶（直供戶132戶）。

停水範圍包括新莊區的丹鳳里、合鳳里、祥鳳里和雙鳳里，中正路694巷、天祥街、雙鳳路、鳳山街、新北大道7段、壽山路、天泉路等路段部分區域。

水利局表示，屆時將設4處臨時供水站，分別在雙鳳路6號、天祥街72號、新北大道7段與鳳山街口、新北大道7段與雙鳳路134巷口。

停水 水利局

延伸閱讀

新北領先全國 發布第一本教育版VLR永續發展報告

獨／新莊長照中心爆群體染疫 34人確診

影／被死神盯上的男人 新北市新莊分隊救護員兩次救回他

戰時停水聯絡水公司？全民國防手冊挨批與戰爭脫節

相關新聞

台北車站-站前誠品地下街一排店面歇業？ 原來是這原因

許多民眾上午經過台北車站-站前誠品地下街發現一排店面歇業，紛紛猜測是否受疫情影響？ 歇業？ 原來是該賣場04/21-5/...

動物之家裝太陽能板 一年換840公斤飼料

新北市動保處與太陽能光電業者合作， 從今年3月份開始，啟用太陽能光電回饋犬貓計畫，活用中和動物之家屋頂裝設太陽能光電板，...

路幅狹窄會車不易 新店力行路調整汽車單向通行

新北市新店區力行路路幅狹窄，汽車會車不易，行人亦無適當空間行走，影響當地居民出入安全。新北市交通局表示，考量行車安全及地...

土城人車爭道險象環生 1.6億改善3千公尺人行道

新北市土城區中央路一帶區域，隨著人口持續發展，早期規畫街道人行空間逐漸不敷使用，經常因路樹、號誌桿等因素導致行人無處行走...

斥資270億建新北寶高二期 2028年完工啟用

位在新北市新店區的寶高智慧園區，目前一期建物招租率已達9成5，新北市經發局今舉辦二期簽約典禮，由麗寶建設斥資270億元興...

疫情燒北市府一級首長 議員建議輪流質詢、視訊詢答

國內Covid-19疫情升溫，昨日新增近3000人確診，還燒到主責防疫的北市聯醫，副總院長黃弘孟也確診。對此，台北市議員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。