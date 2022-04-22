新北新莊4/26、4/27停水23小時 影響3760戶
新北市水利局今天發布新聞稿說，新莊部分地區管線汰換，26、27日將停水23小時，影響3760戶，請民眾預先儲水備用，並關閉抽水馬達電源，以免空轉造成馬達損壞或引起火災。
水利局說，台灣自來水公司第十二區管理處辦理「新莊區新北大道七段（中正路-青山路）1200mm汰換管線工程」，將於26日上午9時至27日上午8時停水，停水戶數3760戶（直供戶132戶）。
停水範圍包括新莊區的丹鳳里、合鳳里、祥鳳里和雙鳳里，中正路694巷、天祥街、雙鳳路、鳳山街、新北大道7段、壽山路、天泉路等路段部分區域。
水利局表示，屆時將設4處臨時供水站，分別在雙鳳路6號、天祥街72號、新北大道7段與鳳山街口、新北大道7段與雙鳳路134巷口。
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