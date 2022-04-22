路幅狹窄會車不易 新店力行路調整汽車單向通行

新北市新店區力行路路幅狹窄，汽車會車不易，行人亦無適當空間行走，影響當地居民出入安全。新北市交通局表示，考量行車安全及地方需求，新店區力行路調整汽車單向行駛動線，往環河路方向禁止通行，請駕駛人遵循現場標誌、標線及員警義交指揮動線行駛。

交通局交通管制工程科科長林昭賢指出，力行路為當地社區生活巷道，因連接北新路與環河路，成為部分用路人快速穿越這兩條主要道路的捷徑；惟力行路巷道窄，最狹窄路段僅3.5公尺寬，汽車會車不易，行人亦無適當空間行走，影響當地居民出入安全。

為改善通行安全，交通局經觀察力行路車流量並與當地里長、社區與民意代表多次討論、會勘，決定力行路維持汽車單向管制並調整管制方向，即北新路往環河路方向禁止通行，機車則可雙向通行，以降低汽車車流干擾生活巷道居民，提供人、車安全的通行環境。