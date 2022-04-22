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斥資270億建新北寶高二期 2028年完工啟用
位在新北市新店區的寶高智慧園區，目前一期建物招租率已達9成5，新北市經發局今舉辦二期簽約典禮，由麗寶建設斥資270億元興建寶高智慧園區二期建物，將興建6棟產業大樓，預計2028年完工啟用。
「寶高智慧產業園區一期啟用暨二期簽約典禮」今於寶高智慧園區一期舉行，市長侯友宜以「3D全息影像」為活動開場，透過新科技展現市府將園區打造為智慧城市產業重鎮的企圖心。今日活動除了正式對外宣示園區一期啟用，也同步與園區二期開發單位辦理簽約儀式，未來一、二期園區合計達9.4公頃的空間，初估可帶動1萬6千個就業機會。
新北市長侯友宜表示，寶高智慧產業園區一期正式啟用，二期就簽約開始，一期目前進駐的9成5都是智慧運輸、數位研發還有半導體中心，很多國際大廠都進到本園區，未來園區一期可看到新店產業聚落隨著資通、光電、綠能及半導體中心都會在這，二期加持下要籌資270億，帶動1.6萬個就業機會，產值可達286億以上，讓寶高智慧產業園區變成新北市重要國際智慧產業聚落。
經發局說，園區二期目前已依「產業創新條例」規定，同步展開報編及開發作業，依約委託麗寶集團開發執行，未來園區一、二期共計9.4公頃的空間，可望促成產業群聚效果，創造未來新店區新中心，為在地產業及經濟發展帶來新風貌。
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