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疫情燒北市府一級首長 議員建議輪流質詢、視訊詢答

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市議員應曉薇建議，市府一級主管可以輪流出席議會質詢，未出席者也可進行視訊詢答，避免疫情燒進市府內，導致無人領導指揮。本報資料照片
北市議員應曉薇建議，市府一級主管可以輪流出席議會質詢，未出席者也可進行視訊詢答，避免疫情燒進市府內，導致無人領導指揮。本報資料照片

國內Covid-19疫情升溫，昨日新增近3000人確診，還燒到主責防疫的北市聯醫，副總院長黃弘孟也確診。對此，台北市議員應曉薇今天就表示，府會應以非常手段持續議會工作，局處首長可輪流出席議會質詢，未出席者可採視訊詢答，避免疫情擴散。

昨日北市聯醫副總院長黃弘孟確診，4月19日曾參與警政衛生委員會的應曉薇也是出席人員之一，她說，自己正在進行自我健康監測，但此事件也讓她覺得要避免疫情再擴張，需要使用非常手段且府會都應調整方式。

應曉薇舉例，警政衛生委員包含的局處有警察局、消防局、衛生局、環保局，都是站在台北市防疫第一線的單位，一級首長若染疫，外加匡列同事，還有基層同仁也陸續染疫，這些防疫單位很快就會淪陷。

應曉薇說，警政衛生委員會包含的都是要上疫情戰場的所屬單位，一但染疫人數繼續擴大，誰指揮救援？誰看病？再加上民政局、社會局此刻正忙於協助居家關懷中心責任重大，教育局也為學生老師確診、停課忙得團團轉。

應曉薇表示，在非常時期，台北市議會應討論各委員會報告、部門質詢、5月底的市政總質詢，首長可輪流出席，未與會首長採視訊詢答。若再不調整開會方式，市府成員、議會員工與媒體、議員等，都將持續暴露在染疫風險，一但面臨確診風暴導致市府體系崩潰，恐怕會無人指揮。

應曉薇 衛生局

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