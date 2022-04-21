與日本自民黨青年局視訊 新北盼推動雙邊交流

新北市政府青年局與日本自民黨青年局長小倉將信等幹部視訊會談。市長侯友宜現場邀請自民黨青年局造訪新北市，並期待雙邊青年深入交流，用情誼跨越國界。

青年局發布新聞稿，侯友宜今天和日方視訊時，首先感謝日本去年在台灣因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情陷入困難的時候伸出援手，贈送大量疫苗，期待台日珍惜彼此間深厚友誼，未來在青年公共參與、創業、職涯體驗與國際交流等項目上，能夠促成新北青年與日本各界展開更多合作。

小倉將信表示，日方對台灣近日疫情表示關心，也感謝台灣在日本大地震的支援，以及在疫情時贈與日本的大量口罩。期待未來能夠率團造訪新北市，也歡迎新北市青年局造訪日本。

青年局長錢念群表示，這是青年局的第一次國際交流活動，青年局已規劃讓新北青年與更多國家進行交流，期待青年能從新北走向世界；新北市青年事務委員會主委吳宗憲表示，自民黨青年局和新北市青年局都很重視青年創業，希望未來也能與日方有更多交流的機會。