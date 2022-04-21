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北市水資中心三闖環評過關 環委要求加強溝通取得土地

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市衛工處計畫在北市濱江街興建濱江水資源再生中心（汙水處理廠），今三度召開會議，環評委員認為，該案占用25%私地，民眾對於異味、水質、汙泥等處理有疑慮，以及民眾提出的建議方案為何做不到都應加強溝通說明；經過2小時審查後，最終通過環評。圖／取自北市衛工處官網
台北市衛工處計畫在北市濱江街興建濱江水資源再生中心（汙水處理廠），今三度召開會議，環評委員認為，該案占用25%私地，民眾對於異味、水質、汙泥等處理有疑慮，以及民眾提出的建議方案為何做不到都應加強溝通說明；經過2小時審查後，最終通過環評。圖／取自北市衛工處官網

北市衛工處計畫在北市濱江街興建濱江水資源再生中心（汙水處理廠），今三度闖關，環評委員認為，該案占用25%私地，民眾對異味、水質、汙泥等處理有疑慮，也未做到民眾提出的建議方案，應加強溝通說明。經過2小時審查後，終於通過環評。

北市府評估至2032年，汙水量每日高達95.73萬噸，現有迪化、內湖汙水廠的日處理量僅50萬和24萬噸，遠超過處理能量，若濱江水資源再生中心完成，最大日汙水量可達19.2萬噸，同時滿足汙水處理需求並提供再生水。該案面積約5.05公頃，除有汙水處理設施、紓流站、機房，還規畫飛機景觀公園、滯洪池及汽機車停車場。

環評委員張添晉表示，該案有占私人土地25%，影響11人，價購一定要發揮最大的協調和溝通能力，傾聽問題；對於極端氣候、季節性的死魚等，還有政策、技術、緊急應變等都要強化說明。陳起鳳也針對25％私人土地問題，要求開發單位和民眾溝通。

環委龍世俊指出，雖然報告中花很多力氣說明異味處理，但若有異味飄出，開發單位要有備案措施，畢竟每個人對臭味的感受不同，要有更進一步的處理方式。顏秀慧說，廠址規劃適法性和必要性都不夠充足，用地面積是否過大、新生公園為何不適合做為替代方案都要說明，應在環說書內補充回應反對意見。

環委李育明說，開發單位取得土地方式，應先以一般、其他方式嘗試後，若無法取得土地才能啟動徵收程序，但開發單位卻將土地取得直接和土地徵收劃上等號，對此相當納悶；而中央核定公共汙水處理廠另稱為水資源回收中心，但北市創造新名詞「水資源再生中心」，反問「什麼叫做水資源再生？用途是什麼？」

環委林文印認為，開發單位應就汙水處理量和質的現況、未來，彙整資料完整說明；至於異味監測，建議補充廠址風向、風速等特性，而說明書內是依據1995年國外技術文件做為參考標準，應更新技術文件，1995年過於老舊。闕蓓德說，除了加強監測和說明水質、異味可能受氣候影響外，再生能源要如何利用也要列入。

環委鍾慧諭說，開發單位與民眾提出的資料有落差，雙方要讓資訊對接，而新生公園替代方案部分為什麼無法做也要對民眾說明。張尊國表示，自己的老家就在迪化汙水廠上，已經被拆除了，但是面積不大，處理的水量因為科技進步增加一倍、水質達到3級，若科技可以解決非常多問題，應用科學讓汙水廠充分有效地使用。

中山區大佳里里長莊欽億說，40年前就已經徵收土地要蓋汙水廠，當初未施做就是因為地質有問題，如今徵收25％私有土地，整片都蓋停車場，訪客又不多，有與民爭地嫌疑。居民陳先生說，北市人口逐年減少，照理說汙水量也會變少，卻要再蓋汙水廠並不合理。

對此，工務局表示，台北市人口雖然減少，但北市每天有超過300萬人在此生活，同樣會產生汙水。土地取得部分，開發單位有跟地主協調，確實以協議價購為優先考慮，協議過程中透過估價師做地價調查，若地主自行找估價師調查，如果有高於市府找的估價師，也願意和市府爭取經費。

至於再生水的問題，工務局說，北市大多以降雨取得水資源，山區降雨到水庫、河川，再蒐集到自來水廠給家戶使用，最後回到汙水處理廠，汙水處理後達到河川和生物容受程度再排放出去，就是水循環利用，所以叫做「水資源再生中心」。

最後是新生公園做為替代方案，工務局解釋，台北市除了山區外，所以地區的都市計畫都已經完成，而都市綠地公園非常珍貴，要把新生公園改汙水處理廠，等於從原本民眾喜歡的設施變成鄰避設施，在政策上會有很大落差。

工務局說，汙水廠的位置在早年的都市計畫用地就已經取得，過去從沒變更過，會選擇在濱江是因為那邊是河川的下游處，自然會變成設置汙水廠的合理地點。

北市 水資源 水質

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