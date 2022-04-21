新北疫情嚴峻 藍綠黨團要求市府說明防疫規畫

新北市議會今天舉行第7次定期會，民進黨團總召集人陳啟能在大會中臨時提出，要衛生局針對目前疫情專案報告，國民黨新北市議員周勝考現場附和，認為衛生局應針對中央所有政策，說明相關措施，避免造成民眾誤會。

衛生局副局長高淑真表示，疫情緊迫，新北疫情倍數成長，市府團隊每天依照中央政策去修訂SOP流程，衛生局預估最嚴峻的時候，每天確診人數是2萬人，在這次疫情中，99.6％都是輕症或是無症狀，頂多喉嚨癢癢的，其他0.4％才是中重症患者。

高淑真說，新北市專責病床數目前有1千床，其中ICU病床有41床，希望一周內再加開25%，達到1700床的目標。針對居家照護部分，截至今天中午統計，總計有2686人，8成人數都在家中，7％送至醫院，12%送至集中檢疫所，少部分人因聯繫不上，要透過警察局協尋。

戴瑋珊指出，民眾要就醫或是PCR需要搭防疫計程車，但服務處不斷接獲陳情，叫不到防疫計程車，且現有數量不足，還有司機反映薪資被拖欠2、3個月。交通局長鍾鳴時表示，目前有150輛防疫計程車，下周會增加到200輛，薪資是有先預撥預算，目前也不斷徵詢車隊駕駛有無意願加入。

李坤城認為，因2歲童條款，消防隊的壓力提高，消防局應該與衛生局研議徵用民間救護車，不然負擔會越來越重。黃德清表示，目前防疫救護車有24輛，下周會再增加，目前民間救護車有40輛，會與衛生局討論。

陳明義表示，市府已經沒有能力超前部署，應該要預置兵力，他以五股工業區的一家快篩試劑業者為例，新北應該早就要徵用，才不會像現在物資不夠。另外，因為中央設置2歲童條例，一名父親自行開車到亞東醫院就醫，載小孩子到急診室門口，就是擔心再發生相同狀況，但資訊不暢通，許多民眾都不了解，市府應該對此要說明清楚。

針對病床數，蘇泓欽說，重症患者如果每天有80人，依照新北現在的病床數，10多天就滿了，希望衛生局要持續增加，且現在篩檢站都大排長龍，衛生局應該要增加篩檢站數量，避免民眾群聚。另外，蘇泓欽表示，之後6至11歲兒童施打疫苗，建議教育局要入校施打，也要研議停課的學生要如何打疫苗。