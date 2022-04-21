兒少創作建立自信 「和平之子」舞劇公演

新北市淡水區在地社團「臺灣愛底家生命培育協會」日前在淡海市民活動中心演藝廳，舉辦年度戲劇「和平之子」公演活動，由協會全體老師培訓所有20多位兒少學生，透過原創音樂歌，將耶穌復活的故事，透過多元豐富的創意表達展現出來，在孩子們可愛的演繹下，觀眾體會宗教故事所帶來的平安。

臺灣愛底家生命培育協會祕書長郭詩薇表示，劇中融合詩歌、舞蹈、手語和旗舞，在表演上帝創造萬物時，孩子們可愛逗趣的模樣，充滿童趣。

而協會在2020年2月來到淡水建立教會，並看見了當地弱勢家庭與孩子們的需要，成立臺灣愛底家生命培育協會，實現三大宗旨，兒童關顧、生命教育以及家庭關系，來幫助需要幫助的孩童。

祕書長郭詩薇指出，透過這樣的戲劇，多元整合孩子們左右腦的平衡、節奏以及感覺統合等等，刺激孩子們的大腦發育，讓他們可以更有學習動力，這次的公演經過一整季的練習，給孩子們鼓勵，幫助孩子創作歌曲，跳舞、背台詞等等也讓孩子成長不少，成為另類的藝術學習。