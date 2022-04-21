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馬偕150週年紀念郵票 沈禎畫出馬偕精神

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
中華郵政公司特別發行「馬偕來臺150週年紀念郵票小全張」，畫像作者就是淡江大學文錙藝術中心駐校藝術家沈禎之手。圖／紅樹林有線電視提供
中華郵政公司特別發行「馬偕來臺150週年紀念郵票小全張」，畫像作者就是淡江大學文錙藝術中心駐校藝術家沈禎之手。圖／紅樹林有線電視提供

今年適逢馬偕博士來臺150週年，中華郵政公司特別發行「馬偕來臺150週年紀念郵票小全張」，畫像作者就是淡江大學文錙藝術中心駐校藝術家沈禎之手，以水墨彩色的方式呈現，賦予生命力與活力，也藉由這次的創作更加了解馬偕對於傳教、教育及醫學貢獻良多。

藝術家沈禎在藝術創作領域已經有50年的時間，是台灣水墨畫與油畫相當知名的藝術家，其作品曾經榮獲國軍新文藝金像獎、文藝協會文藝獎章等，在國內外舉辦過上百場次的展覽，作品被許多公私立文化機構典藏。而對於這次受邀請參與馬偕郵票的畫作，他表示感到相當開心。

藝術家沈禎表示，由於去年郵政總局發行台灣醫療宣教之父馬雅各紀念郵票也是出自於沈禎之手，而今年再次將馬偕原本只有黑白的舊照片，以水墨彩色的方式呈現，賦予生命力與活力，對於這次的創作也充滿挑戰性，其中馬偕留有一把大鬍子，在作畫上相當不容易，而自己也藉由這次的創作更加了解馬偕對於傳教、教育及醫學貢獻良多，望透過紀念郵票的發行，讓更多國人了解到馬偕對台灣的重大影響。

藝術家 淡水 中華郵政

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