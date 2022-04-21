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全台最美海岸線被破壞 駱駝峰奇岩淪為留言板

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
知名景點「駱駝峰」遭人刻上文字示愛，新北市議員白珮茹要求相關單位應加強巡視與勸導。圖／紅樹林有線電視提供
知名景點「駱駝峰」遭人刻上文字示愛，新北市議員白珮茹要求相關單位應加強巡視與勸導。圖／紅樹林有線電視提供

北海岸及觀音山國家風景管理處近期才舉辦「野柳石光夜訪女王」點燈，但鄰近知名景點「駱駝峰」卻被登頂民眾發現好幾面岩壁，遭人刻上文字示愛，宛如留言板，相當缺德！為此新北市議員白珮茹要求相關單位應加強巡視與勸導，藉以保護珍貴地景不再被破壞。

新北市議員白珮茹指出，近來有接獲當地民眾反應，駱駝峰上被刻上許多的文字，還有示愛的告白，珍貴地景淪為流言版，居民相當痛心，為此也呼籲到訪遊客，要發揮公德心，要將與情人的美好回憶留在腦海中，把珍貴的地景地貌資源完好的留給下一個到訪的人。

實地到駱駝峰一覽，可以見到岩壁上各種刻畫與示愛的字樣，宛如天然留言板，為此市議員白珮茹在市政質詢上要求警察局應該加強巡視，而觀光局也要呼籲民眾保有公德心，好好珍惜稀有的天然地貌。

野柳遊客中心主任王大瑋說，破壞珍貴地景與自然資源還是有法可管，依照發展觀光條例可罰處3萬元以上、10萬元以下罰鍰，若是真想透過地景傳情，現在野柳地質公園正值夜訪女王活動期間，園區內可以透過首創的岩壁投影互動留言牆，選擇照片、搭配活動文字，畫面就會即時呈現在大自然的岩壁上，既能夠留言創造美好記憶，又能保護珍貴地景不被破壞。

野柳 女王

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